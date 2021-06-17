صدمت جمهورها.. شاهد | كيف خسرت ملك أحمد زاهر وزنها الزائد

تصدرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، مؤشرات البحث (تريند) على محك جوجل، بعد الفيديو التي نشرته عبر حسابه الشخصي على تطبيق تيك توك، التي أظهرت فيه كيف تحول شكلها بعدما فقدت جزء كبير من وزنها.

وأبهرت ملك أحمد زاهر متابعيها، بفيديو لها عبر «تيك توك»، ظهرت في بدايته بوزن زائد، أبرز تغير ملامحها قبل أن تتغير حاليًا بفعل فقدان وزن كبير منها، لتقارن بين شكلها فيما سبق وحاليًا.

ملك أحمد زاهر تستعيد ذكرياتها من حفلة الهضبة

ونشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت ملك على الصورة قائلة : Throw back to amr diab's amazing concert، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى : جميلة جدا - زى القمر - مشاء الله.

أخر أعمال ملك أحمد زاهر

وشاركت ملك أحمد زاهر في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرماضاني الماضي، لعام 2021.

قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات، على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

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مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.