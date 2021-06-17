عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدمت جمهورها.. شاهد | كيف خسرت ملك أحمد زاهر وزنها الزائد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

تصدرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، مؤشرات البحث (تريند) على محك جوجل، بعد الفيديو التي نشرته عبر حسابه الشخصي على تطبيق تيك توك، التي أظهرت فيه كيف تحول شكلها بعدما فقدت جزء كبير من وزنها. 

 

وأبهرت ملك أحمد زاهر متابعيها، بفيديو لها عبر «تيك توك»، ظهرت في بدايته بوزن زائد، أبرز تغير ملامحها قبل أن تتغير حاليًا بفعل فقدان وزن كبير منها، لتقارن بين شكلها فيما سبق وحاليًا.

txt

ملك أحمد زاهر تستعيد ذكرياتها من حفلة الهضبة

txt

فخورة جدا.. ملك أحمد زاهر تهنئ أختها الصغيرة في أولى تجاربها بالتمثيل

ملك أحمد زاهر تستعيد ذكرياتها من حفلة الهضبة

ونشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة  من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت ملك  على الصورة قائلة : Throw back to amr diab's amazing concert، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى : جميلة جدا - زى القمر - مشاء الله.

 

أخر أعمال ملك أحمد زاهر

وشاركت  ملك أحمد زاهر في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع  أحمد السقا، أمير كرارة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرماضاني الماضي، لعام 2021. 

 

قصة مسلسل نسل الأغراب

 

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

 

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

 

 

أخر أعمال ملك أحمد زاهر ملك احمد زاهر الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر الفنانة ملك أحمد زاهر الفنانة احمد زاهر تيك توك

موضوعات متعلقة

وحشتوني.. إليسا تشعل حفل الرياض بالسعودية وتدخل بالكمامة

تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني في السعودية.. 24 يونيو

الجمهور مش مصدقين إنه هو .. هاني شاكر يحدث ضجة باللوك الجديد

قبل وبعد الماكياج.. فيديو يكشف تحضيرات علا غانم لحفل زفاف ابنتها

جهاز استخباراتي وحرب معلومات.. مشاهد بالإعلان الرسمي لفيلم العارف

لو سمحتوا.. هاني شاكر يستعد لطرح أغنية جديدة

من ألبوم "غير الناس".. يارا تطرح أغنية "ساري" عبر قناتها على يوتيوب

في عيد ميلاده.. شاهد صور نادرة لـ بيومي فؤاد مع أسرته

ترشيحاتنا

يادى النيلة.. تعليق قوي من ريهام حجاج علي زواجها من محمد حلاوة.. فيديو

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

عضو الزمالك السابق يكشف: هل يحصل النادى على 10 ملايين دولار بسبب مصطفى محمد

هولندا ثالث المتأهلين لثمن نهائي يورو 2020 بعد تخطي النمسا بثنائية

مرتضى منصور عنده حق.. عضو الزمالك السابق: أبناء النادى سبب أزمته

سعر و مواصفات أوبل استرا 2021 في الأردن | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية حياة أو موت.. تعليق قوي من الرئيس السيسي عن سد النهضة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم المنيا إلى 4 وفيات و23 مصابا

زفاف المهندسة الجريئة.. 9 معلومات عن كاميليا ابنة الفنانة علا غانم

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ