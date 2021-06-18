رئيس جامعة القاهرة يوجه باستمرار تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمركز التعليم المدمج

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مجلس إدارة مركز التعليم المدمج بحضور أعضاء المجلس من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومدير المركز ومستشار رئيس الجامعة لشئون التعليم المدمج.

ووجه الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمركز، واستمرار الدراسة أون لاين أو أوف لاين، والاندماج الكامل على منصة BlackBoard، مشيدًا بنجاح تجربة التعليم المدمج والاختبارات الإلكترونية خلال جائحة كورونا.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على التوسع في برامج التعليم المدمج وإدخال برامج جديدة تستهدف سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية نظرًا للزيادة المتنامية للطلاب الراغبين في الدراسة بنظام التعليم المدمج بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج يُعد من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج، مضيفًا أن التعليم المدمج يقوم على استخدام جميع الوسائل التكنولوجية المتعددة في العملية التعليمية سواء أون لاين أو أوف لاين، ومصادر التعلم فيه تجمع بين المصادر الورقية والتكنولوجيا، ونوع التعلم فيه تزامنية وغير تزامنية ويمكن التعلم فيه بدون إنترنت.

و يعد التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج، أحد أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في جامعة القاهرة، وهو يعد من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج.



والجدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت كان قد ترأس اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة حول تطوير الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات الجامعة لتتواكب مع خطط ومشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في إطار رؤية الدولة والجمهورية الجديدة، وذلك بحضور ومشاركة قيادات قصر العيني.

ورحبت الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، بحضور وترأس الدكتور الخشت مجلس كلية الطب، والتأكيد علي الدعم غير المحدود الذي تقدمه إدارة الجامعة للارتقاء بالمنظومة الطبية والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلي الاهتمام وتوفير كافة احتياجات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والأجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

واستعرض الدكتور الخشت، ما تم إنجازه في وقت قياسي لتطوير المستشفيات الجامعية والتي تمت وفقا للمواصفات العالمية وآخرها افتتاح مستشفى الطوارئ والاستقبال الجديدة مؤخرا، بالإضافة إلي تطوير العمل في مستشفي المنيل الجامعي، ومستشفي الباطنة، والتوسعات والتجديدات في مستشفى ابوالريش الاطفال الياباني والمنيرة، إلى جانب مشروعات التطوير الجارية وعلي رأسها مستشفي ثابت ثابت أول مستشفي متخصصة في الأمراض المعدية والباطنة والمتوطنة، ومبني العيادات الخارجية بمستشفى أبوالريش الياباني، ومستشفى 500 500، والمعهد القومي للأورام، ووحدة شريف مختار ووحدة حسام موافي، وغيرها من الوحدات الجاري العمل على تطويرها.