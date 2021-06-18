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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استاذ فيروسات: كورونا بدأ في الانحسار عالميا.. فيديو

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إن فيروس كورونا بدأ في الانحسار عالميا، وهو الأمر الواضح من خلال أعداد الإصابات اليومية بالعالم، نتيجة تضافر الجهود الدولية للتصدي للفيروس.

وأضاف أحمد شاهين، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن أسباب التراجع تتنوع بين رصد ومراقبة الدول، بشكل مستمر للأوضاع الصحية، مع حرص المواطنين على اتباع الإجراءات الاحترازية قائلا: "وعي المواطن هو اللقاح الأساسي".

وأشار شاهين إلى أهمية أن يكون وعي المواطن حاضرا بشأن التدابير الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامة، واتباع قواعد التباعد الاجتماعي، لإنهاء الأزمة بشكل كامل.

وأوضح أن تطعيمات فيروس كورونا جميعها تعمل على تحفيز الجهاز المناعي ضد الإصابة، لافتا إلى أن اتجاه بعض الدول لتطعيم الأطفال الأقل من 18 عاما، أمر جيد، ويقلل عدد الإصابات.

وتابع أن مصر اصبحت قاعدة لتصنيع اللقاحات للدول الإفريقية، وهذا يرجع لجاهزية الدولة الواضحة مع دولة الصين.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، تقريرا حول مستجدات فيروس كورونا وتأمين الامتحانات، من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان؛ تضمن الخطة التي أعدها قطاع الطب الوقائي بالوزارة لتأمين العملية الامتحانية، بغرض الحد من انتشار فيروس "كورونا" بين الطلاب أثناء الامتحانات.


وأشارت الدكتورة هالة زايد، خلال التقرير، إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بوضع خطط التأمين الطبي للعديد من المؤتمرات، والمناسبات القومية والدولية التي انعقدت في مصر خلال الفترة الماضية؛  مما جعل الحكومة المصرية تنال الثقة لتنظيم الأحداث الثقافية والرياضية بمشاركة وفود محلية وأجنبية من جميع أنحاء العالم.


وأضاف التقرير: لقد كان النجاح في التحكم والسيطرة على انتشار فيروس "كورونا" خلال تلك الأحداث، بفضل الله أولا، ثم بما قدمته وزارة الصحة والسكان من إجراءات وقائية احترازية، من خلال تطبيق خطة متكاملة للحماية من فيروس "کورونا" بدعم من القيادة السياسية والحكومة، وفي هذا الصدد تم توجيه جميع قطاعات الوزارة بضرورة رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس "كورونا".

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