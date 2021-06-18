البنتاجون: نسعى لإيجاد حل يرضي مصر وباقي الأطراف بشأن سد النهضة

أعلنت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، أن ملف سد النهضة يعد مشكلة حقيقية بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال قائد القيادة المركزية، الجنرالي كينيث ماكينزي، في تصريحات نقلتها فضائية "الشرق" السعودية، إن "ملف سد النهضة مقلق جدا بالنسبة لنا وسنستمر في محاولة إيجاد حل مقبول".

وأضاف: "نسعى إلى إيجاد حل لملف سد النهضة يرضي مصر وباقي الأطراف".

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الملء الأول لسد النهضة بمثابة طعنة في ظهر الخرطوم من جانب إثيوبيا.

وقالت المهدي في تصريحات صحفية إن “الملء الأول لسد النهضة طعنة في ظهرنا من إثيوبيا”.

وأضافت أنه “لا يمكن للسودان التهاون في سيادته على أراضيه”.

وتابعت: “سد النهضة تحول منذ العام الماضي إلى خطر وسلاح ضدنا”.