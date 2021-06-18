مصدر أمني يكشف حقيقة انفجار سيارة داخل محطة وقود بالمنوفية

كشف مصدر أمني حقيقة ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق ضخم وانفجار سيارة داخل إحدى محطات الوقود بالمنوفية.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب حريق بسيارة نقل بمقطورة محملة بمواد بترولية أثناء تواجدها داخل محطة وقود - بمركز الباجور بالمنوفية، وقيام قائدها بالتحرك خارج محطة الوقود فور اندلاع الحريق بالسيارة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون انفجار السيارة المُشار إليها.

ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو وفيات.