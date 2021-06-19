بتكلفة 3.5 مليار جنيه.. وكيل رى القليوبية يكشف تفاصيل مشروع تأهيل الترع..فيديو وصور | خاص

مشروع تأهيل وتبطين الترع يعد من أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بمحافظة القليوبية ، ويهدف مشروع تبطين الترع الى عدالة توزيع المياه لجميع المزارعين ببدايات الترع وحتى النهايات، بالإضافة إلى انه بمثابة مشروع استثمارى فى شبكات الترع والمجارى المائية .

صدى البلد تابع جولة ميدانية للمشروع القومى لتبطين الترع بالقليوبية.

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فى البداية قال المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الرى بالقليوبية أن مشروع تأهيل الترع له فوائده الكثيرة ومنها انخفاض نسبة الفاقد من المياه ، بالإضافة إلى التغلب على تغيرات المناخ، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف الصيانة والتطهير للترع والمصارف.



واشار خليل خلال لقائه لـ صدى البلد ان مشروع تبطين وتأهيل الترع يستهدف 1040 كيلو متر باستثمارات 3.580 مليار جنيه ، مشيرا الى ان المرحلة الأولى تستهدف تأهيل وتبطين 300 كيلو من المقرر الانتهاء منها فى 30 يونيو 2022 بتكلفة مليار جنيه ، وتم الانتهاء فعليا من 65 كيلومتر ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع بنطاق محافظة القليوبية



واكد وكيل وزارة الرى انه جارى طرح 140 كيلو متر لتاهيل الترع ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر بتكلفة 580 مليون جنيه ، بالإضافة الى طرح 600 كيلو متر آخرين بتكلفة 2 مليار جنيه.



واضاف خليل أن قطاع التطوير والتبطين بالقليوبية لن يقتصر على الترع فقط حيث أنه صدر القرار رقم 121 لسنة 2021 من وزيرى الرى والزراعة بإدراج المساقى فى التأهيل كمثيلاتها من الترع، واختيار محافظتى القليوبية من الوجه البحرى، وبنى سويف من الوجه القبلى، وتحويل نظام الرى بهما إلى الري الحديث.



وتابع وكيل وزارة الرى أن تطوير المساقى سيحافظ على توفير المياه والحفاظ عليها وعلاج استبحار المساقى، فضلا عن سرعة وصول المياه بالترع الرئيسية أو الفرعية على حد سواء لضمان عدالة توزيع المياه بين الفلاحين والمزارعين، بالإضافة إلى توفير نفقات وأعمال الصيانة سواء للحشائش الغاطسة أو الجرفية.



من جانبه عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا لاستعراض تأهيل المساقي وتنفيذ أنظمة الري الحديث وذلك فى إطار المبادرة المقدمة من وزارتي الري والزراعة، حيث تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولى في تأهيل المساقي وتنفيذ أنظمة الري الحديث.



وقال المحافظ ان المشروع يستهدف بزمام المحافظة حوالي 158 ألف فدان خلال الثلاث سنوات القادمة، مؤكدا انه تم تنفيذ حوالي 6000 فدان من الأراضي القديمة تم تحويلها من الري بالغمر لنظم الري الحديث.



وأكد الهجان أن هذه النظم سيكون لها تأثير إيجابي من خلال ترشيد استخدام المياه، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.



واوضح انه تم الاتفاق فى الاجتماع على حصر زمامات الأراضي القديمة التي من المقرر تحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع الهام بما يسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع.



وأضاف المحافظ أنه سوف يتابع مع البنكين الأهلي والزراعي المصري لتوفير التمويل اللازم لمنظومة تحديث الري وآليات ومراحل التنفيذ من خلال برامج تمويلية ميسرة جدا، وفترة سداد طويلة بما يضمن دعم ونجاح المنظومة بالإضافة إلى زيارة بعض النماذج التي تم تحويلها بالفعل في أقرب وقت ممكن.



ووجه المحافظ، بالبدء في تأهيل جميع المساقي الخصوصية على مستوى جميع الأراضي الزراعية بالمحافظة، وتطبيق أنظمة الري الحديث، بالتزامن مع تأهيل الترع بالمحافظة، بما يضمن تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية، على مستوى الترع والمساقي والأراضي الزراعية.



وتم خلال الاجتماع عرض التجارب الناجحة التي قام بها المزارعون تحت إشراف مديريتي الري والزراعة، واستعراض دور كل من الجمعيات الزراعية والبنوك المصرية في المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع من حيث الضمانات البنكية وطرح العمليات والتوريد والتنفيذ.

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