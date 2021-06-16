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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في قرى شبين القناطر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ، بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ واللواء هشام خشبه السكرتير العام والمهندس على يوسف ابو عقيل السكرتير العام المساعد وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، ومؤسسة حياة كريمة.


قال المحافظ إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت رعاية رئيس الجمهورية، تختلف عن كافة المبادرات السابقة في كونها تستهدف إحداث تأثير مباشرا على المواطنين الأكثر احتياجا بقرى المحافظة .


واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات، وتم مراجعة نسب التنفيذ الزمنية والفعلية بناءا على بنود الأعمال لكافة قطاعات ( مياه الشرب – مشروعات الصرف الصحي – مشروعات مجمعات الخدمات – الهيئة العامة العامة للأبنية التعليمية – قطاع الشباب والرياضة – التضامن الاجتماعي- الطرق ) .


وقال المحافظ إنه تم حصر الأراضي الفضاء بالمراكز والقرى  ووضع معايير لدراسة كل حالة علي حدة في موضوع إدخال مياه الشرب والصرف للأماكن المتناثرة والمتاخمة، كما ناقش المحافظ موقف عدد من الأراضي لعمل مدارس بالقرى ضمن المشروع.


من ناحية اخرى شنّت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الحملة تمكنت من إزالة مقابر بدون تراخيص تنفيذا للقانون بواسطة معدات وعمال مجلس المدينة ومسئولي الإشغالات بمجلس المدينة وعمدة القرية بكفر عامر وتم اتخاذ تحرير محضر إزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
عدم السماح بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة


وشدد رئيس المدينة على جميع المسئولين و رؤساء الوحدات المحلية بعدم التراخى أو التهاون فى تنفيذ القانون وتطبيقه على الجميع دون وساطة أومحسوبية وعدم السماح بالتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى ونهر النيل.

 

وكانت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر قد شنت حملة على الوحدات الصحية والخدمية للوقوف على حقيقة انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.


وقال رئيس مدينة كفر شكر انه تم المرور والمتابعة علي بعض القطاعات الخدمية التابعة للوحدة المحلية بكفر تصفا شملت متابعة مبني الوحدة المحلية والوحدة الصحية والوحدة الزراعية والوحدة البيطرية ومركز الشباب والرياضة بالقرية.


كذلك تم المرور علي الوحدة الصحية بقرية كفر  مروان والوحدة الزراعية بقرية كفر رجب والوحدة الزراعية بقرية كفر فانوس ومركز الشباب والرياضة بقرية المفتي وتبين من خلال المتابعة عدم تواجد السجل الخاص بالحضور والانصراف بالوحدة الصحية بكفر مروان وتواجد اربعة فقط من العاملين بالوحدة وعدم تواجد باقي قوة العمل وتم تحرير محضر إثبات حالة بهذه الواقعة وغياب ( ١٥ ) طبيبا و( ٢) ممرض عن العمل وتم الشطب عليهم في خانتي الحضور والانصراف بمعرفة مفتش المتابعة اثناء المرور.

شبين القناطر القليوبية حياة كريمة الصرف الصحى التعديات مشروعات اخبار المحافظات

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