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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ روب أبيض.. شاهد أماني كمال في "فوتوسيشن" حفل زفافها

اماني كمال
اماني كمال

نشرت الفنانة أماني كمال فيديو لها أثناء التحضير  لحفل زفافها، في أحد فنادق القاهرة الكبرى حيث كانت تلتقط بعض الصور " فوتوسيشن " الخاصة بالزواج.
 

وظهرت أماني كمال في الفيديو وهي ترتدي "،  روب أبيض؛  كما ظهرت بفستان أبيض بسيط.


واحتفلت أماني كمال، أمس بليلة حنتها بحضور عدد من أصدقائها المقربين، واتخذ الحفل الطابع الشعبي في الديكور والأزياء، وهو ما فعتله أيضًا الفنانة هنادي مهنا زوجة الفنان أحمد خالد صالح في حنتها العام الماضي.

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ونشرت أماني صورًا لها من حنتها، عبر حسابها بموقع “انستجرام” وظهرت وهي ترتدي فستان زفاف “كب” قصيرًا باللون الأبيض، وبقصة منفوشة من الأسفل، ووضعت طرحة.

كما ظهرت في بعض الصور بـ “جلابية بلدي” باللون الأزرق وهي ترقص مع الفنانة ديانا هشام التي ارتدت أيضًا جلابية باللون الأحمر.

ونشرت ديانا عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورًا وفيديوهات من الحفل خلال رقصها مع أماني كمال.

https://www.instagram.com/reel/CQRdu2xhjJU/?utm_medium=copy_link

حفل زفاف ديانا هشام احمد خالد صالح هنادي مهنا أماني كمال الفنانة ديانا هشام

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