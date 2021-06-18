أحمد وفيق: تعمدت العمل مع الثلاثي يوسف شاهين وجلال الشرقاوي ومحمد صبحى

أخبار النجوم

قال الفنان أحمد وفيق أنني من محبى المشاركة في الفيلم الروائى القصير واتمنى ان يتم تنمية هذه النوعية من الأعمال لدى الجمهور خاصة أن الفيلم القصير أيضا له جمهوره وهو يقدم أيضا له.

وأضاف وفيق خلال ندوته بمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته ال 22 والتي تستمر حتى22 يونيو : إني فيلمي صورة الذي يعرض في مهرجان الإسماعيلية هو أول فيلم قصير أشارك في بطولته.

وأوضح أحمد وفيق كنت متعمد وقاصد أنني تكون أول أعمالي مع ثلاثة من أعمدة الفن وهم محمد صبحي والمخرج يوسف شاهين والفنان والمخرج جلال الشرقاوي.

مهرجان الإسماعيلية السينمائي

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" و تقام دورتة الـ 22 هذا العام في الفترة من 16 وحتي 22 يونيو الجاري، تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

ويقام المهرجان هذا العام مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفه، وجميع المشاركين به.

كرم مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة اسم الراحلة رجاء الجداوي خلال حفل الافتتاح الذي اقيم اليوم وحرصت على الحضور ابنتها أميرة مختار لتسلم تكريم والدتها.

وحرص الناقد السينمائى عصام زكريا والسيناريست محمد الباسوسي على تفقد التفاصيل الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي قبل انطلاقه .

وقررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عرض فيلم "فرح" على هامش حفل الإفتتاح.

وأكد محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي هو مهرجان سنوي ويسعى المهرجان إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولى في مصر والمنطقة العربية.

ويشمل برنامج المهرجان، عددًا كبيرًا من الأفلام داخل المسابقات الرسمية، بالإضافة إلى البرامج الموازية التي تقدم خارج المسابقة ومجموعة من الفعاليات، تشمل حلقات نقاشية وورش فنية.



افتتاح مهرجان الإسماعيلية

شهد حضور افتتاح المهرجان الذي أقيم على الشاطئ لأول مرة، العديد من الشخصيات السينمائية والفنية داخل مصر والوطن العربى وجماهير محافظة الإسماعيلية والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة جميع المشاركين بالمهرجان.

وفي كلمتها، تقدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالشكر للقيادة السياسية وكل من ساهم فى خروج الدورة 22 من عمر المهرجان للنور، وأثنت عبد الدايم على إدارة المهرجان التى نجحت خلال فترة قصيرة من صدور قرار عودة النشاط على إنجاز المهمة وإقامة الفعاليات.