لاستعادة السلام.. الصين تؤكد التزامها بتعزيز وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

أكد وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، التزام بكين بتعزيز وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران، مشيرا إلى اعتزام بلاده العمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الإمارات، للمساعدة في استعادة السلام والهدوء في الشرق الأوسط في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الصيني، اليوم "الاثنين"، بالمبعوث الخاص لرئيس دولة الإمارات إلى الصين خلدون خليفة المبارك، الذي جاء برفقة ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في زيارته إلى الصين، مشددا على أن تحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم من خلال السبل السياسية والدبلوماسية هو الطريق الأساسي للحل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأكد وانج أن بكين تفهم تماما الشواغل الأمنية المشروعة للدول العربية الخليجية، وتدعم الإمارات في حماية سيادتها الوطنية وأمنها وحقوقها ومصالحها المشروعة.

وحول العلاقات الثنائية، أوضح وانج أنه انطلاقا من التوجيه الاستراتيجي لرئيسي الدولتين، حافظت العلاقات الصينية الإماراتية على زخم تنموي سليم، مضيفا أن زيارة ولي عهد أبوظبي حدث مهم في العلاقات الثنائية، وأنها ستواصل تعزيز الثقة المتبادلة الاستراتيجية، وتعميق التعاون العملي بين البلدين.

من جانبه، أعرب خلدون خليفة المبارك عن تقدير بلاده لجهود الصين في تخفيف حدة التوترات بالشرق الأوسط، وعن التطلع إلى أن تلعب الصين دورا أكبر في هذا الصدد.