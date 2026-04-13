لبنان يأمل في التوصل لوقف إطلاق النار خلال الاجتماع المرتقب غداً في واشنطن

أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني، خلال استقباله له اليوم، في قصر بعبدا، أن لبنان يأمل في أن يتم خلال الاجتماع المرتقب غداً في واشنطن بين سفراء لبنان والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان، تمهيداً لبدء المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي سيتولاها فريق مفاوض لبناني لوضع حد للأعمال العدائية وما يليها من خطوات عملية لتثبيت الاستقرار في الجنوب خصوصاً ولبنان عموماً.

واعتبر الرئيس عون أن ثمة فرصة متاحة حالياً للوصول إلى حل مستدام، وهو ما يريده لبنان، مشدداً على أن تحقيق ذلك لا يمكن أن يكون من طرف واحد، بل يتطلب تجاوب إسرائيل مع الدعوات اللبنانية والعربية والدولية لوقف اعتداءاتها والشروع في المفاوضات، لاسيما وأن الحروب الإسرائيلية المتتالية ضد لبنان منذ عام 1982 لم تحقق الأهداف المرجوة منها.

وشدد عون على أن تدمير المناطق اللبنانية واستهداف المؤسسات العامة والخاصة والإدارات الرسمية لن يؤدي إلى أي نتيجة، مؤكداً أن الحلول الدبلوماسية تبقى السبيل الأمثل لمعالجة النزاعات المسلحة.

وأكد عون، خلال اللقاء، الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والسفير الإيطالي في لبنان فابريزيو مارسيلي والوفد المرافق، أن المفاوضات مع إسرائيل تتولاها الدولة اللبنانية حصرا باعتبارها مسألة سيادية، مشيراً إلى أن لبنان اتخذ سلسلة إجراءات أمنية في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية البرية والبحرية، لمنع تهريب السلاح وتدفق الأموال غير الشرعية، وأن الجيش والقوى الأمنية يشددون في تطبيق القوانين للحفاظ على الاستقرار الأمني والمالي.

ولفت إلى أن تدمير المنازل وإحراق الممتلكات الزراعية في الجنوب يعيق عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم، ما يفاقم الأوضاع الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على معالجة هذه التداعيات، لكنها تحتاج إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة، ومن بينها إيطاليا.

وفي هذا الإطار، شكر الرئيس عون الحكومة الإيطالية على دعمها المستمر للبنان، منوهاً بالدور الذي تقوم به الكتيبة الإيطالية ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب، ومقدراً تضحيات عناصرها الذين تعرضوا لاعتداءات إسرائيلية.

كما رحب بإعلان إيطاليا استعدادها لاستضافة المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية المباشرة، محملاً الوزير تاياني تحياته إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، تقديراً لمواقفهما الداعمة للبنان في المحافل الدولية والإقليمية.

وكان وزير خارجية إيطاليا قد أكد على أنه من المهم جدًّا أن تُثمر اللقاءات التي تبدأ غدًا في واشنطن وقفًا لإطلاق النار، معربا عن استعداد إيطاليا لاستضافة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل للتوصّل إلى حالة استقرار.

وقال: "هدف إيطاليا بناء السلام والوصول إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان والحوار بينهما أمر إيجابي جداً".

وأوضح أنه توافق مع رئيس الجمهورية جوزيف عون على نقاط عديدة، وقال "نأمل أن تتوقف معاناة المدنيين في لبنان في أقرب وقت ممكن⁠".

وأكد "أننا ندعم المؤسسات اللبنانية، بدءاً من رئاسة الجمهورية، ونعمل من اجل تعزيز قدرات الجيش اللبناني من خلال البعثة الثنائية الإيطالية العسكرية".

‏وأعلن أن "إيطاليا تدين هجوم حزب الله العسكري على إسرائيل، لأن ذلك يعيق عملية إحلال السلام، ونعوّل على دور الجيش اللبناني لضمان الوحدة والاستقرار في لبنان".

‏وقال: "طلبنا أن توقف إسرائيل الاعتداءات على المدنيين اللبنانيين وضد قوات اليونيفيل".

وختم قائلا: "نريد دعم الشعب اللبنانى و النازحين وسنفعل ذلك