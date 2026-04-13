رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد استمرار الجهود لحل النزاع بين واشنطن وطهران

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم /الإثنين/، استمرار الجهود التي تبذلها بلاده في سبيل حل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال شريف- لمجلس وزرائه خلال اجتماع اليوم: "لا يزال وقف إطلاق النار قائماً، وفي هذه اللحظة، تُبذل جهود حثيثة لحل القضايا العالقة".. بحسب ما أوردته صحيفة "ذا دون" الباكستانية.

ويأتي هذا التصريح بعد فشل المفاوضات التي جرت بين البلدين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع في التوصل إلى اتفاق.