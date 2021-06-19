بحضور نجوم الفن .. 12 صورة من حفل زفاف الفنانة أمانى كمال

انتهى منذ قليل حفل زفاف الفنانة الشابة أمانى كمال ، حيث حضر الحفل عدد من الفنانين على راسهم نرمين الفقى والمخرج خالد جلال والفنان طارق صبرى .

أمانى كمال بدأت العمل الفني من خلال فيلم (العالمي)، ثم عملت بين السينما والتليفزيون، ومن أفلامها (القشاش، هاتولي راجل، جوازة ميري)، ومن مسلسلاتها: (حكايات بنات، الشك، السيدة الأولى، جبل الحلال).

وكانت قد احتفلت الفنانة أماني كمال، بحفل ليلة الحنة الخاصة بها قبل دخولها عش الزوجية وشاركت متابعيها على تطبيق إنستجرام عدد من الإطلالات التي ظهرت بها في احتفالها الذي حضره عدد من أسرتها وأصدقائها.

أسوة بالعديد من الفنانات مؤخرا، حرصت أماني كمال على الاحتفال بليلة حنتها بطريقة خاصة عن طريق الاستعانة بمنظم خاص بمثل هذه الاحتفالا، وارتداء عدد من الفساتين مختلفة الأشكال ما بين الأبيض والألوان الزاهية والجلباب.

حضر حفل أماني كمال عدد من الفنانات أبرزهن ديانا هشام، ولم تعلن عبر حسابها على انستجرام موعد حفل الزفاف المقرر قريبا.