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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يونس يواجه صعوبات بعد تبنى منة شلبى له فى ليه لا 2

منة شلبى
منة شلبى

طرحت  الشركة المنتجة  لمسلسل ليه لأ 2  الذى تقوم ببطولته منة شلبى الحلقة السادسة من العمل  على منصة شاهد Vip.

 

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل ليه لأ 2 العديد من الأحداث المشوقة ، حيث يواجه يونس العديد من الصعوبات بعدان قامت ندى “ منة شلبى ” بـتبنيه ، ومنها اختلاف المستوى التعليمى ، ورفض أسرة الأخيرة له . 

 

أما ندى وصلاح “أحمد حاتم ” فقد قاموا بالخروج سوياً برفقة الاطفال ، حيث بدأ يحدث تقارب بينهم . 

 

وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول شخصية ندى التى تسعى الى تبنى طفل فى ظل رفض المجتمع لتلك الفكرة ، خاصة وأنها لم يسبق لها الزواج.

 

أحداث الحلقة السابقة : 

 

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل ليه لأ 2 العديد من الأحداث المشوقة، حيث نجحت ندى - منة شلبى في تبنى الطفل يونس، إلا أنها واجهت غضبا من شقيقها “مراد مكرم” فور دخولها الشقة برفقة الطفل.

 

أما صلاح “ أحمد حاتم ” فلا يزال يحاول التقرب من ندى، حيث نجح فى مساعدتها لإلحاق يونس بمدرسة جديدة، إلا أنه لا يعلم حتى الآن بأنه ليس ابنها.

 

أما راجى “ تامر نبيل ” أصر على أن يذهب برفقة زوجته سالي “ دنيا ماهر ” إلى طبيبة نفسية لمساعدتها فى التخلص من آثار حادث فقدان ابنهما الوحيد.

 

مواعيد العرض : 
 

يتم طرح 3 حلقات من مسلسل ليه لأ 2 على منصة شاهد أسبوعيًا أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

 

الجزء الثانى من مسلسل “ليه لأ” يشارك في بطولته بجانب منة شلبي و أحمد حاتم، كل من  فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

 

وتجسد منة شلبي ضمن الأحداث شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع منة شلبي".

 

مسلسل لية لا 1 : 

 

وكان قد تم عرض الجزء الاول من مسلسل “ لية لا ” خلال العام الماضى ، ودارت أحداثه حول  عليا  التى تقرر الفرار من حفل زفافها وسط دهشة الجميع، ثم تتخذ قرارًا أخر وهو الاستقلال بحياتها بعيدًا عن بيت أسرتها، فتخوض منذ ذلك الحين رحلتها الشخصية مع الحياة.

 

العمل قام ببطولته الفنانة أمينة خليل وهالة صدقى وعر السعيد ومحمد الشرنوبى وهانى عادل وشيري رضا . 

 

 

 

يونس منة شلبي فى لية لا 2 الشركة المنتجة مسلسل “ليه لأ 2” منصة شاهد vip الحلقة السادسة ليه لأ 2

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