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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كلب آلي.. الشرطة الأمريكية تهدر نفقات علاج مصابي كورونا من أجل روبوت

روبوت
روبوت

استخدمت شرطة هاواي أموال المساعدات الأمريكية المخصصة لمصابى فيروس كورونا من أجل شراء كلب آلي (روبوت) لقياس حرارة المرضى.

في ظل فضيحة كبرى، أنفقت شرطة هاواي 150 ألف دولار (2.347.500 مليون جنيه) من أموال المساعدات الأمريكية الخاصة بمصابي كورونا لشراء كلب آلي (روبوت) لقياس درجات الحرارة داخل مخيم للمشردين.

يقول المسئولون إن الكلب ساعد في الحد من الإنفاق على العمل الإضافي وتقليل التفاعل بين الموظفين والمقيمين بالمخيمات في هونولولو بـ هاواي.

لكن السكان المحليين الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم وصفوا عملية الشراء بأنها "سخيفة للغاية"، في ظل تفشي فيروس كورونا وحاجتهم الشديدة للمساعدات.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية لأول مرة في يناير، أن عملية الشراء غير العادية لفتت الانتباه الدولي عندما غطتها Vice في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتزعم إدارة شرطة هونولولو أنها اشترت الروبوت المعدّل "Spot" من Boston Dynamics باعتباره أكثر من "مقياس حرارة" أي لاستخدامات مختلفة.

وذلك من خلال الفحص الميداني بدون لمس والتفاعل مع الأفراد المشردين في الحجر الصحي، كما أن الكلاب يمكنها إجراء فحوصات حرارية مستمرة، والتي يمكن أن تساعد في الاكتشاف المبكر للمرضى، وفقا لتصريحات.

مساعدات كورونا في هاواي

استخدمت الشرطة أموال المساعدات الخاصة بمصابي كورونا لشراء الروبوت من "قانون CARES  الأمريكي"، فتلك الأموال خصصتها وزارة المالية الأمريكية لـ "النفقات الضرورية المتكبدة بسبب حالة طوارئ الصحة العامة".

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