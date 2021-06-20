بمشهد كوميدي بينهما.. أوس أوس يهنئ أحمد مكي بعيد ميلاده
حرص الفنان الكوميدي محمد أسامة"أوس أوس"علي تهنئة النجم أحمد مكي بمناسبة عيد ميلاده، ونشر مشهد كوميدي جمعهما في مسلسل خلصانة بشياكة ، كما نشر صورا لهما من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وكتب أوس أوس مهنئا مكي :"كل سنة وانت طيب ياغالى ودايما مكسر الدنيا وربنا يخليك لينا ياكبييييير ❤️ @mekkystyle ".
وعرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " تقريرا عن الفنان " أحمد مكي " ، حيث تحل اليوم ذكرى ميلاده .
وأشار التقرير إلى أن الفنان أحمد مكي ولد في 19 يونيو عام 1987 بمدينة "وهران " الجزائرية لأب جزائري وأم مصرية .
ولفت التقرير إلى أن مكي انتقل للعيش في مصر مع والدته وأشقائه الأربعة، وعاش بها معظم حياته.
وقرر دخول معهد السينما ، قسم الإخراج ، وتخرج منه عام 2003 ، وحصدت أفلامه القصيرة التي أخرجها الكثير من الجوائز خارج وداخل مصر .
وبدأ حياته الفنية بإخراج فيلم " ياباني أصلي " ، و " الحاسة السابعة " ، وعددا من المسلسلات الشهيرة مثل " تامر وشوقية " ولحظات حرجة " .
وكانت الإنطلاقة الحقيقية له بعد النجاح الباهر في شخصية " هيثم دبور " ، مع الفنان عادل إمام .
وكانت مشاركته الأخيرة في مسلسل " الاختيار 2" ناجحة ، حيث قدم من خلاله شخصية الضابط "يوسف " ، والتي لقت اعجاب كبير لدى الجمهور.