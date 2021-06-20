شاهد .. أول تعليق لـ محمد شريف بعد الفوز على الترجي

علق محمد شريف صاحب هدف الأهلي في مرمي الترجي على فوزه في مباراة اليوم، ونشر مجموعة صور من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب محمد شريف من خلال الصور: " الحمد لله".

ونجح الأهلي بقيادة موسيماني في تجاوز ظروف مباراته الصعبة مع مضيفه الترجي التونسي وعاد منتصراً بهدف دون رد مساء السبت على أرض ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد شريف هدف الأهلي الثمين في الدقيقة السابعة والستين بعدما كسر مصيدة التسلل ونجح في مواجهة معز بن شريفية.

لاعبو الأهلي تعرضوا إلى التوتر والضغط قبل انطلاق مباراة الترجي في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التي شهدت اشتباكات بين جماهير المنافس والأمن التونسي إلى جانب إطلاق قنابل مسيلة للدموع.