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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قرب للناس شوية .. إبراهيم سعيد يوجه نصيحة لـ محمد رمضان

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

وجه إبراهيم سعيد ، لاعب المنتخب المصري السابق النصيحة للفنان محمد رمضان بعد رده على أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز .

 وغرد إبراهيم إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بصراحة رغم أني مختلف معاك في أوقات، وده اختلاف عادي، ولا يقلل منك، بصراحه الحوار مدخلش دماغي، ونصيحة من أخ قرب للناس شوية، الناس بتحب النجم اللي بيحبوه يبقي قريب منهم وبتمني ليك كل الخير".

يذكر أن محمد رمضان حرص على الرد علي أزمة الفنانة سميرة عبد العزيز، بفيديو من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام” وقال من خلاله: “الكلام ده لم يحدث على الإطلاق عمري ما اتكلمت مع حد أكبر مني بالأسلوب ده .. واكتر حاجة بسطتني أن جمهوري مصدقش الكلام ده من قبل ما اتكلم او أقول حاجة”.

وعلق على الفيديو قائلاً: «حق الرد على كلام الاستاذة سميرة عبد العزيز مع كامل إحترامي وتقديري لها 🙏🏽 #محمد_رمضان #ثقة_في_الله_نجاح #ثابت”.

وكانت الفنانة سميرة عبد العزيز، قد  قالت :"وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه".

وتابعت :" وذلك بسبب رفضى المشاركة في إحدى أعماله التليفزيونية".

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن "رفضها عرضا فنيا أمر عادي،  ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه".

محمد رمضان إبراهيم سعيد سميرة عبد العزيز أزمات محمد رمضان انستجرام

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