بصورة من الذكريات.. دنيا سمير غانم ترسل الدعوات لوالديها

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة من الذكريات جمعت والديها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت دنيا سمير غانم من خلال الصورة معلقة: "ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي يا حبيبي ويشفيكي يا مامي يا حبيبتي ويقويكي️.. بحبكوا أوي أوي.. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام.. الحمد لله رب العالمين".



يذكر أن دنيا سمير غانم كشفت لأول مرة عن حالة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز الصحية، بعد اصابتها بفيروس كورونا .

وقالت دنيا سمير غانم عبر صفحتها على موقع إنستجرام: “والله العظيم دعاؤكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف علي رجلينا عشان نساعد مامي، هي لسة في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسة ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده”.



وتابعت: “شكرا جدا، ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا علي فراقه ويشفي مامي يا رب”.