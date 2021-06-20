عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

8 أطعمة تمنع تساقط الشعر بعد الإصابة بكورونا

صدى البلد

يعاني الكثير من الأشخاص، من تساقط الشعر بعد التعافي من مرض كوفيد -19، ويمكن أن يكون تساقط الشعر نتيجة للعديد من الأشياء بما في ذلك نقص العناصر الغذائية خلال فترة الإصابة.

 

ويعد النظام الغذائي الصحي هو أهم جانب من جوانب التعافي ويمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الصحيحة إلى تساقط الشعر.

 

وللحصول على شعر صحي، يجب استهلاك كمية كافية من الماء مع اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والبيوتين والحديد وأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامينات ب وفيتامين ج وفيتامين هـ والزنك.

انتبهي ... تسريحات معتادة تتسبب في تساقط الشعر

أضرار سشوار الشعر .. تعرف عليها

وقالت ريتو خانيجا أخصائية التغذية وأخصائية التغذية العلاجية، أن هناك ثمانية أطعمة يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي لجعل شعرك صحيًا ولامعًا.

 

البيض: صفار البيض غني بالدهون الصحية والبروتينات، إنها مليئة بالبيوتين ، فيتامين ب الذي يعزز نمو الشعر القوي وأيضًا مفيد لصحة فروة الرأس. من ناحية أخرى ، يمكن أن يسبب نقص البيوتين تقصف الشعر والمصادر الجيدة الأخرى للبروتين هي منتجات الألبان والتوفو والدال والدجاج والأسماك.

 

السبانخ: الخضار الورقي تقطع شوطًا طويلاً ليس فقط في الحفاظ على صحة شعرك ولكن أيضًا في تزويده بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في علاج الشعر التالف واستعادته إلى الصحة. السبانخ مصدر غني بفيتامينات A و K و E و C و B جنبًا إلى جنب مع المنغنيز والزنك والحديد وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تحافظ على صحة فروة رأسك. تعمل هذه الفيتامينات على تحسين مستويات الكولاجين والكيراتين وتسريع عملية نمو الشعر.

 

الأفوكادو:  الأفوكادو مليء بالدهون غير المشبعة والأحماض الدهنية وفيتامين E الذي يغذي الشعر ويجعله لامعًا وقويًا. هذه الفاكهة الصحية غنية بالبروتين وغنية بفيتامينات ب أيضًا.

 

البذور الزيتية: الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ضرورية لشعر قوي. وتشمل هذه بذور الشيا وبذور الكتان وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس. كما أنها مصدر ممتاز للمعادن مثل الفوسفور والكالسيوم والبروتين ، وكلها تحفز نمو الشعر وتقويته. تحتوي بذور اليقطين بشكل طبيعي على البيوتين الذي يعزز نمو الشعر بشكل أسرع. يمكن إضافة هذه البذور بسهولة إلى نظامك الغذائي اليومي. فقط قم برش ملعقة في كأس الصباح من الحليب أو العصير.

 

البقوليات: البقوليات غنية بالبروتينات اللازمة لتحسين نمو الشعر وجعله لامعًا. كما أنها تحتوي على الزنك والبيوتين. وتحتوي الفاصوليا على كربوهيدرات معقدة تساعد في تحويل البروتين إلى خلايا مكونة للشعر. يلعب فيتامين أ ، ب 6 ، الزنك ، والمنغنيز الموجودة في الشانا السوداء دورًا مهمًا في بناء بروتين الشعر.

 

اللوز والكاجو - هذه المكسرات غنية جدًا بالأحماض الدهنية ، والتي تعد مفتاحًا للحفاظ على شعر ناعم ونعوم وقوي. يتم تحميل الكاجو أيضًا بالنحاس الذي يعزز نمو الشعر. اللوز مليء بفيتامين هـ الذي يعطي شعرًا ناعمًا وقويًا.

 

الليمون:  يحتوي على نسبة عالية جدًا من فيتامين سي الذي يساعد على بناء الكولاجين. يساعد الكولاجين شعرك على النمو كما يساعد جسمك على امتصاص الحديد الذي يقوي فروة الرأس. المصادر الأخرى لفيتامين سي التي تمنع تساقط الشعر هي الفلفل الحلو والفراولة والبابايا والكيوي.

الشعر تساقط الشعر كورونا كورونا تغذية حصول على شعر صحي

ترشيحاتنا

البورصة تخسر 814 مليون جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

في انتظار الحكم.. أصدقاء مودة الأدهم "فتاة التيك توك" يؤازرون صديقتهم بمحكمة الجنايات

بعد أزمة تميم يونس.. قومي المرأة: المؤسسات الدينية لها دور في التوعية بخطورة الاغتصاب الزوجي

وصول أولى الرحلات السياحية من موسكو إلى مطار العقبة الأردني

بعد اتهام تميم يونس بـ الاغتصاب الزوجي.. قومي المرأة: المجتمع ينظر له على أنه مشروع

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غرامة 3 ملايين جنيه.. عقوبة مخالفة الشركات السياحية لقانون البوابة المصرية للعمرة

بعد تصديق الرئيس.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

تأجيل دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

لأصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. اشحن أول الشهر بالأسعار الجديدة

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزيتون المخلل .. 5 وصفات مختلفة

صد هجوم بحري| ختام المناورة "رعد- 5" بالمنطقة الشمالية العسكرية.. صور

بإطلالة جريئة.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بفستان مبهج.. ديانا هشام بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

فيديو

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

فيديوجراف |تزين بأخلاق النهايات.. ارتباط نجوم لم يكتمل بالزواج

فيديوجراف.. ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ