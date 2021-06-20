8 أطعمة تمنع تساقط الشعر بعد الإصابة بكورونا

يعاني الكثير من الأشخاص، من تساقط الشعر بعد التعافي من مرض كوفيد -19، ويمكن أن يكون تساقط الشعر نتيجة للعديد من الأشياء بما في ذلك نقص العناصر الغذائية خلال فترة الإصابة.

ويعد النظام الغذائي الصحي هو أهم جانب من جوانب التعافي ويمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الصحيحة إلى تساقط الشعر.

وللحصول على شعر صحي، يجب استهلاك كمية كافية من الماء مع اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والبيوتين والحديد وأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامينات ب وفيتامين ج وفيتامين هـ والزنك.

وقالت ريتو خانيجا أخصائية التغذية وأخصائية التغذية العلاجية، أن هناك ثمانية أطعمة يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي لجعل شعرك صحيًا ولامعًا.

البيض: صفار البيض غني بالدهون الصحية والبروتينات، إنها مليئة بالبيوتين ، فيتامين ب الذي يعزز نمو الشعر القوي وأيضًا مفيد لصحة فروة الرأس. من ناحية أخرى ، يمكن أن يسبب نقص البيوتين تقصف الشعر والمصادر الجيدة الأخرى للبروتين هي منتجات الألبان والتوفو والدال والدجاج والأسماك.

السبانخ: الخضار الورقي تقطع شوطًا طويلاً ليس فقط في الحفاظ على صحة شعرك ولكن أيضًا في تزويده بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في علاج الشعر التالف واستعادته إلى الصحة. السبانخ مصدر غني بفيتامينات A و K و E و C و B جنبًا إلى جنب مع المنغنيز والزنك والحديد وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تحافظ على صحة فروة رأسك. تعمل هذه الفيتامينات على تحسين مستويات الكولاجين والكيراتين وتسريع عملية نمو الشعر.

الأفوكادو: الأفوكادو مليء بالدهون غير المشبعة والأحماض الدهنية وفيتامين E الذي يغذي الشعر ويجعله لامعًا وقويًا. هذه الفاكهة الصحية غنية بالبروتين وغنية بفيتامينات ب أيضًا.

البذور الزيتية: الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ضرورية لشعر قوي. وتشمل هذه بذور الشيا وبذور الكتان وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس. كما أنها مصدر ممتاز للمعادن مثل الفوسفور والكالسيوم والبروتين ، وكلها تحفز نمو الشعر وتقويته. تحتوي بذور اليقطين بشكل طبيعي على البيوتين الذي يعزز نمو الشعر بشكل أسرع. يمكن إضافة هذه البذور بسهولة إلى نظامك الغذائي اليومي. فقط قم برش ملعقة في كأس الصباح من الحليب أو العصير.

البقوليات: البقوليات غنية بالبروتينات اللازمة لتحسين نمو الشعر وجعله لامعًا. كما أنها تحتوي على الزنك والبيوتين. وتحتوي الفاصوليا على كربوهيدرات معقدة تساعد في تحويل البروتين إلى خلايا مكونة للشعر. يلعب فيتامين أ ، ب 6 ، الزنك ، والمنغنيز الموجودة في الشانا السوداء دورًا مهمًا في بناء بروتين الشعر.

اللوز والكاجو - هذه المكسرات غنية جدًا بالأحماض الدهنية ، والتي تعد مفتاحًا للحفاظ على شعر ناعم ونعوم وقوي. يتم تحميل الكاجو أيضًا بالنحاس الذي يعزز نمو الشعر. اللوز مليء بفيتامين هـ الذي يعطي شعرًا ناعمًا وقويًا.

الليمون: يحتوي على نسبة عالية جدًا من فيتامين سي الذي يساعد على بناء الكولاجين. يساعد الكولاجين شعرك على النمو كما يساعد جسمك على امتصاص الحديد الذي يقوي فروة الرأس. المصادر الأخرى لفيتامين سي التي تمنع تساقط الشعر هي الفلفل الحلو والفراولة والبابايا والكيوي.