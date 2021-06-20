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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة.. الأولى على المحافظة: متوقعتش النتيجة

مراسل صدي البلد مع
مراسل صدي البلد مع الأولى على إعدادية البحيرة

أعربت الطالبة سلمى خميس علي يوسف النافع،  بمدرسة صلاح سالم الإعدادية بنات التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة، عن سعادتها بحصولها على المركز الأول في نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2021 بمجموع 280 درجة.

تعليم البحيرة يعلن أسماء أوائل فالشهادة الإعدادية 2021‪

بنسبة نجاح ٧٠.٩%.. محافظ البحيرة يعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية

وقالت "سلمى" ، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" إنها كانت غير متوقعة النتيجة، وأنها تحصل على المركز الأول على مستوى محافظة البحيرة، موضحه إنها توقعت حصولها على المركز الأول على مستوى الادارة التعليمية بكوم حمادة وليس على مستوى المحافظة، مشيره إلي إنها تفاجئت بمكالمة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لتقديم التهنئة لحصولي على المركز الأول".

أكدت الأولى على مستوى محافظة البحيرة، إنها كانت حريصة على مذاكرتها منذ صغرها حيث وضعت التفوق نصب عينيها وكانت تحصل على المراكز الأولى في مراحل تعليمها خلال السنوات الماضية ، لافتة إلى أنها تسعى للحصول على مجموع بالثانوية العامة يؤهلها للالتحاق بكلية طب أسنان، مشيرة إلى أن والدها ووالدها يعملان في مهنة التدريس مثلها الأعلى.

وأوضحت سلمى، أنها كانت تخصص نحو ١٢ ساعة مذاكرة دروسها، مشيرة إلى أنها كانت تعتمد على البرامج التعليمية و الدروس الخصوصية بالإضافة إلى مساعدة والدتها  في المذاكرة و المراجعة معها الدروس أول بأول.

وأضافت أنه خلال فترة الامتحانات لم تشعر بأي قلق أو خوف لأنها كانت تذاكر دروسها جيدا، مضيفة أن جائحة كورونا لم تجعلها تشعر بالخوف وأنها التزمت بالإجراءات الاحترازية خلال تأدية الامتحانات. 

وقالت والدة الطالبة سلمى ، أنها تلقت اتصالا هاتفيا صباح اليوم من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،  أبلغها خلاله بحصول ابنتها على المركز الأول بنتيجة الشهادة الإعدادية، موضحة أنهم شعروا بفرحة وسعادة شديدة. 

محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية  بنسبة نجاح ٧٠.٩%

وكان قد اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، منذ قليل، امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة"، للعام الدراسي 2020/2021  بنسبة نجاح ٧٠.٩%، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين ١٠٣٨٠٣ طلاب وطالبات.

كما اعتمد محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٥%، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين ٧١٨٣ طالبًا وطالبة، وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٨١%.

وأشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم ، ان الطلاب الأوائل على مستوى محافظة البحيرة، هم:

- الطالبة سلمي خميس علي يوسف النافع، من إدارة كوم حمادة مدرسة صلاح سالم الإعدادية بنات، بمجموع ٢٨٠ درجة.

- المركز الثانى الطالب مهند مصطفي محمد الدقاق، من إدارة وادي النطرون مدرسة الشهيد رياض محمد عبد القوي سعد، بمجموع ٢٧٩,٥ درجة.

- المركز الثالث  الطالب مازن السادات حسني سيف اليزل، من إدارة شبراخيت مدرسة شبراخيت الإعدادية بنين، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.

- المركز الرابع الطالب عبد الرحمن وائل محمد علي محمد، من إدارة الرحمانية مدرسة إبراهيم الصيحي الإعدادية، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.

- المركز الخامس الطالبة  أسماء عبد النبي عبد الوكيل جاد الله، من إدارة الدلنجات مدرسة الدلنجات الإعدادية القديمة بنات، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.

- المركز السادس الطالبة بسملة جمال سالم خميس، من إدارة أبو المطامير مدرسة أبو المطامير الإعدادية بنات، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.

- المركز السابع الطالبة إيمان السيد رشاد السيد علي - إدارة مركز دمنهور مدرسة عمر نعيم الإعدادية بنات، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.

- المركز الثامن الطالب عبد الله السيد عبد الله السيد، من إدارة ايتاي البارود مدرسة الشهيد عبد الباعث حامد يعقوب، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.

- المركز التاسع الطالبة نورهان عبد الرحمن حنفيش محمد، من إدارة حوش عيسى مدرسة عمارة الإعدادية المشتركة، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.

- المركز العاشر الطالبة شهد شريف قطب أحمد مصطفى، من إدارة التحرير مدرسة الرواد الإعدادية المشتركة، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.

وقام محافظ البحيرة بالاتصال بالطلاب الأوائل وقدم لهم التهنئة، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.

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