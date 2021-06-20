درة تشارك جمهورها كواليس أحدث جلسة تصوير.. شاهد

نشرت الفنانة درة فيديو لها من كواليس أحدث جلسة تصوير لها ، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

مشاء الله - ربنا يحفظك - قمر

يذكر أن الفنانة درة أعلنت عن انتهاء تصوير فيلم «الكاهن»، ونشرت عدة صور لها مع الفنان إياد نصار وفتحى عبد الوهاب ومحمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمى، وذلك عبر موقع “إنستجرام”.



وشاركت درة في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.

