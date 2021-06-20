شاهد .. أحمد حاتم في ظهور جديد برفقة والده

حرص الفنان أحمد حاتم، على الاحتفال بعيد الأب من خلال نشره صورة جمعته بوالده عبر حسابه الرسمي على “الانستجرام”.

علق أحمد حاتم، على الصورة قائلاً :"سفن أب"، وقد لاقت الصورة أعجاب كبير من قبل متابعينه بمجرد نشرها.

يذكر أن يشارك أحمد حاتم في بطولة الجزء الثانى من مسلسل “ليه لأ” بجانب منة شلبي بالإضافة لكل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين.

والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح، ويتم طرح 3 حلقات من مسلسل ليه لأ 2 على منصة شاهد أسبوعيًا أيام الأربعاء والخميس والجمعة.