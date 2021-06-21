قرار جديد من الولايات المتحدة بشأن إغلاق حدودها

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، استمرار إغلاق الحدود البرية للولايات المتحدة مع كندا والمكسيك أمام السفر غير الضروري حتى 21 يوليو على الأقل، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأرسلت الولايات المتحدة 2.5 مليون جرعة من لقاح كورونا من انتاج شركة مودرنا إلى تايوان، أمس الأحد، لتضاعف ثلاثة أضعاف تعهد سابق بالتبرع؛ حيث تكافح الجزيرة الفيروس وتواجه ضغوطًا سياسية وعسكرية متزايدة من الصين.

ووصلت الشحنة إلى تايبيه على متن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الصينية، ورحب بها وزير الصحة تشين شيه تشونج والمسؤول الأمريكي الكبير في تايوان برنت كريستنسن.

وأفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس بأنه تم إحضار صناديق اللقاحات بعضها يحمل أعلام الولايات المتحدة

وفاجأت تايوان، التي لم تتأثر نسبيًا بالفيروس، بارتفاع عدد الحالات الجديدة منذ مايو، وهي تسعى جاهدة الآن للحصول على لقاحات.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن عدد وفيات كوفيد -19 في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون شخص قفز إلى 549، من نحو عشرة فقط قبل تفشي المرض.