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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار كويتي جديد بشأن تلقيح الأطفال ضد كورونا

التلقيح ضد كورونا
التلقيح ضد كورونا

كشفت صحيفة القبس الكويتية أن وزارة الصحة بدأت في تسجيل طلبات طلاب المدارس للفئة العمرية من ١٢ سنة وحتى الـ ١٥ سنة إلكترونياً، للراغبين في تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

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ويتوقع أن يستمر التسجيل لمدة شهر على أن تبدأ الوزارة في تطعيم هذه الشريحة العمرية خلال أغسطس المقبل، ووفق عناوين السكن المرفقة بالبطاقة المدنية، ومراكز التطعيم القريبة منها، حيث سيتم إخطار المسجلين برسائل نصية لاحقا بموعد ومكان التطعيم.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر حكومية أن العمال المنزليين المقيمين في الكويت وتلقوا جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا ثم أصيبوا به بعد السفر إلى الخارج سيتم منعهم من دخول الكويت بعد ١ أغسطس، إذا لم يتلقوا الجرعة الثانية.

وأكدت المصادر أن موعد الجرعة الثانية بعد الإصابة سيكون بعد إكمالهم 6 أسابيع ثم يليها 4 أسابيع، في حال كانوا مطعمين بلقاح فايزر وأصيبوا بالفيروس.

وبينت المصادر أنه في حالة التطعيم بلقاح أكسفورد، ثم الإصابة بفيروس كورونا بعدها فعلى المصاب إكمال 12 أسبوعاً ثم 4 أسابيع لتلقي الجرعة الثانية.

واعتمدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي مقترحاً بزيادة السعة اليومية لمقاعد القادمين إلى مطار الكويت الدولي إلى ما يقارب 3500 راكب يومياً، لكل شركات الطيران تلبية لطلباتها السابقة. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وقالت إدارة الطيران المدني، إن هناك طلبات من الشركات الوطنية والأجنبية الراغبة بالتشغيل إلى مطار الكويت الدولي، وقد وصلت إلى ما يفوق 3500 راكب في اليوم حتى نهاية يونيو الجاري ولشهر يوليو القادم، حيث أن أغلب هذه الطلبات من الناقلات الوطنية الكويتية.

 

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