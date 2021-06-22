عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام مرعي : الونش أعطى درسا قويا لـ''ساسي'' في العطاء

عصام مرعي
عصام مرعي

أشاد عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق بتجديد تعاقد محمود حمدي الونش مع الفريق الأبيض حتى عام 2025 .

 

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :الونش أعطى درساً قوياً لـ فرجاني ساسي في العطاء والإنتماء ، اللاعب لم يماطل في مسألة تجديد تعاقده مع الزمالك ، رغم امتلاكه العديد من العروض القوية خلال الفترة الماضية ، لكنه فضَل الاستمرار بصفوف القلعة البيضاء ، وهو درس كبير للاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي الذي اقترب بشدة من الرحيل عن الفريق والانتقال إلى الدوري القطري ، كما أنه تلاعب بمشاعر الجماهير البيضاء .

 

واختتم مرعي : الونش أفضل مدافع في الكرة المصرية خلال الآونة الأخيرة ، و استمراره بـ الزمالك مكسب كبير للفريق ، وأتمنى الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتجديد تعاقد اللاعبين الذين أوشكت عقودهم على الانتهاء مثل أشرف بن شرقي و أحمد سيد زيزو وغيرهم .

 

امر محرج .. خالد عبد العزيز يرفض الحديث عن تبرع الجماهير للزمالك


أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، أن الرد على تبرع الجماهير لنادي الزمالك أمر محرج للغاية ومن الصعب التحدث عنه.

 

وأضاف خالد عبد العزيز خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن": "أن قانون الرياضة الذي تم إعداده في عام 2017 كان مبني على 4 محاور رئيسية من أجل وجود الإستفادة لأندية الدوري المصري".

 

وأكمل خالد عبد العزيز :"الرياضة دائما نشاط أهلي وليس نشاط حكومي ولا تستطيع الحكومات التدخل في قرارات الرياضة المصرية نهائيا، وللحكومة الإهتمام بالرياضة داخل المدارس والجامعات التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي".

 

وأردف خالد عبد العزيز :"الأمر الثاني هو الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية هي التي تتحكم في الإنتخابات التي يتم إجرائها داخلها وأيضا الملفات الهامة التي تكون لها أهمية كبرى ومن هنا كان لابد ن إظهار دور الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية".

 

واختتم خالد عبد العزيز : "تم الوضع في الاعتبار أن تكون الشكاوى الخاصة بالأندية والهيئات الرياضية بعيدة عن الحكومة لأن هذا يضر بالرياضة ويعرض الإتحادات لعقوبات وكان لابد من تسليم هذا الأمر والإنتهاء منه بطريقة جيدة أمام الجميع لوضع النقاط فوق الحروف".

عصام مرعي الونش ساسي خالد عبد العزيز الزمالك

ترشيحاتنا

طفرة جديدة.. أول دولة عربية تسجل دواء لعلاج سرطان الرئة

بعد حادث قطار حلوان.. كامل الوزير يوجه رسالة للمقيمين بجوار السكة الحديد..فيديو

نجم الزمالك السابق : محمد شريف أفضل مهاجم في مصر

الصحة العالمية: الدول الأكثر غنى حصلت على 85٪ من جرعات كورونا

اليوم.. طلاب الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان النحو

بعد توقف 12 عام| مطار طابا يستقبل أولى الرحلات من العقبة.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

خالد عبد العزيز يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

بشرى للمخالفين..تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى..تفاصيل

أول رد من جامعة القاهرة بشأن موقف حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات

وزير النقل: تكليفات رئاسية بإزالة كل التعديات على حرم السكة الحديد.. فيديو

أعراضها مختلفة.. طبيب مصري في روسيا يحذر من خطورة سلالة دلتا المتحورة

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام قطار بأتوبيس في حلوان.. صور

وزير الدفاع يؤكد جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام لحماية الأمن القومي المصري

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

فيديو

تصريحات جديدة من الرئيس السيسي عن إثيوبيا وغزة وليبيا

فيديوجراف.. أهم تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية

مصر تبني مستقبلها.. مميزات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ