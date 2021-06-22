عصام مرعي : الونش أعطى درسا قويا لـ''ساسي'' في العطاء

أشاد عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق بتجديد تعاقد محمود حمدي الونش مع الفريق الأبيض حتى عام 2025 .

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :الونش أعطى درساً قوياً لـ فرجاني ساسي في العطاء والإنتماء ، اللاعب لم يماطل في مسألة تجديد تعاقده مع الزمالك ، رغم امتلاكه العديد من العروض القوية خلال الفترة الماضية ، لكنه فضَل الاستمرار بصفوف القلعة البيضاء ، وهو درس كبير للاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي الذي اقترب بشدة من الرحيل عن الفريق والانتقال إلى الدوري القطري ، كما أنه تلاعب بمشاعر الجماهير البيضاء .

واختتم مرعي : الونش أفضل مدافع في الكرة المصرية خلال الآونة الأخيرة ، و استمراره بـ الزمالك مكسب كبير للفريق ، وأتمنى الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتجديد تعاقد اللاعبين الذين أوشكت عقودهم على الانتهاء مثل أشرف بن شرقي و أحمد سيد زيزو وغيرهم .

امر محرج .. خالد عبد العزيز يرفض الحديث عن تبرع الجماهير للزمالك



أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، أن الرد على تبرع الجماهير لنادي الزمالك أمر محرج للغاية ومن الصعب التحدث عنه.

وأضاف خالد عبد العزيز خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن": "أن قانون الرياضة الذي تم إعداده في عام 2017 كان مبني على 4 محاور رئيسية من أجل وجود الإستفادة لأندية الدوري المصري".

وأكمل خالد عبد العزيز :"الرياضة دائما نشاط أهلي وليس نشاط حكومي ولا تستطيع الحكومات التدخل في قرارات الرياضة المصرية نهائيا، وللحكومة الإهتمام بالرياضة داخل المدارس والجامعات التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي".

وأردف خالد عبد العزيز :"الأمر الثاني هو الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية هي التي تتحكم في الإنتخابات التي يتم إجرائها داخلها وأيضا الملفات الهامة التي تكون لها أهمية كبرى ومن هنا كان لابد ن إظهار دور الجمعيات العمومية للأندية والهيئات الرياضية".

واختتم خالد عبد العزيز : "تم الوضع في الاعتبار أن تكون الشكاوى الخاصة بالأندية والهيئات الرياضية بعيدة عن الحكومة لأن هذا يضر بالرياضة ويعرض الإتحادات لعقوبات وكان لابد من تسليم هذا الأمر والإنتهاء منه بطريقة جيدة أمام الجميع لوضع النقاط فوق الحروف".