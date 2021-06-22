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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوجود ما يخالف الدين الإسلامي.. الجزائر تمنع دخول شحنة قمح فرنسية فاسدة

شحنة قمح فاسدة
شحنة قمح فاسدة

كشف مدير عام الرقابة الإقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الجزائرية ، محمد لوحايدية عن منع السلطات الجزائرية دخول شحنة القمح الفاسدة القادمة مؤخرا من فرنسا.

وذكر لوحايدية بحسب وسائل إعلام جزائرية ، أن  وزير الفلاحة قدّم معلومات تفصيلية بشأن شحنة القمح الفاسد المستوردة مؤخرا من فرنسا بعد اكتشاف وجود حيوان داخلها.

 

 أما فيما يتعلق بعمل قطاع وزارة التجارة اشار الي ان مصالح الرقابة لن تسمح أبدا بتسويق أي منتج غير مطابق مهما كانت طبيعته أو مصدره.
 

وختم تصريحاته قائلا: حماية المستهلك خط أحمر ولا يمكن تجاوزه خاصة بعد اكتشاف حيوان لا يتماشى مع ديننا الحنيف.

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في سياق اخر، شارك وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، في وقت سابق ، عن بعد في أعمال اجتماع وزراء الاتحاد الأفريقي المكلفين بالتجارة مع المنظمة العالمية للتجارة، وذلك للتحضير للاجتماع الوزاري الافتراضي الثاني عشر للمنظمة العالمية للتجارة المقرر عقده من 30 نوفمبر الى 03 ديسمبر 2021 بجنيف سويسرا.


وبحسب وسائل إعلام جزائرية، أكد وزير التجارة خلال الاجتماع، أن الجزائر تواصل السير قدما نحو الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة "وفق إجراءات جد مدروسة" لما تتيحه هذه الهيئة من فرص الأفضل لإنعاش الاقتصاد الجزائري، وذلك بتبني مجموعة من الإصلاحات العميقة التي تهدف الى ترقية التجارة الخارجية والاندماج في سلسلة القيم الجهوية والعالمية.

 

ومن أهم هذه الإصلاحات حسب رزيق، تعديل القاعدة الاستثمارية 51/49 التي تحدد نسبة المشاركة الأجنبية في راس المال والإبقاء عليها في القطاعات الاستراتيجية و"ما ينتج عنها من الأثر الإيجابي على جذب الاستثمار الأجنبي ورفع حجم المبادلات التجارية".

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