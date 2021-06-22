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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ايتيدا تمنح دلتا و فكسيد مصر رخصتان للتوقيع الإلكتروني

صدى البلد

وافق مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”  في اجتماعه يوم  الأربعاء الماضي على منح شركتين فقط رخص تقديم خدمات و  التوقيع الإلكتروني وهما "دلتا " و "فكسيد مصر " اللذان تصدرا  التقييم و ذلك لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، متضمنة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر  طبقا  للقانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية والبنود المذكورة بترخيص مزاولة النشاط وما تقره الهيئة في هذا الشأن، و يأتي التوسع في اطار مجهود وزارة الاتصالات في استخدام التوقيع الإلكتروني لرفع كفاءة العمل الإداري ومستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية وجاهزيتها الرقمية.


أفصح السيد العضو المنتدب لشركة دلتا عن وجود تحالف مع الشركه المصريه للإتصالات لتحقيق الانتشار و افضل اداء لتقديم الخدمه للمواطن مع سابق خبرة شركة دلتا في تنفيذ منظومة الفاتوره الإليكترونيه و التحصيل الاليكتروني للكهرباء و منظومة تطوير الامتحانات من علي بعد بالجامعات . 


كما أكد  السيد العضو المنتدب لشركة فيكسد مصر عن سعادته بالتحالف مع اتصالات مصر و ثقته في تقديم أفضل مستوي لخدمه الأفراد و الشركات لما لدي الشركه من خبرات من خلال المساهمة الفاعلة في  منظومة التحول الرقمي و منصة مصر الرقمية.

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