تشكيل الزمالك أمام المقاصة .. الجزيري في الهجوم ورباعي في الوسط

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة مصر المقاصة المقرر لها في السابعة مساء اليوم بإستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد ومحمود علاء وحازم إمام وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإسلام جابر ومروان حمدي.

واستبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك من القائمة التي ستخوض اللقاء كلا من محمد عبد السلام وحسام أشرف.

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني بتفقد أرضية ستاد السويس الجديد استعدادا لخوض مباراة مصر المقاصة المقرر لها في السابعة مساء اليوم في دور الثمانية لكأس مصر.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة، حرص خلالها على شرح بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.

ومن المقرر أن يجري لاعبو الفريق عمليات الإحماء بعد قليل بعد إعلان التشكيل الأساسي للقاء.

معسكر المقاصة

وجهز محمد عظيمة المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة أسلحته من اللاعبين لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها اليوم أمام الزمالك بملعب السويس فى إطار لقاءات دور الثمانية من منافسات كأس مصر .

وأعلن محمد عظيمة قائمة فريقه لمواجهة الأبيض اليوم والتى ضمت كلا من محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وخالد مصطفى وعاصم سعيد وأحمد صبيحة وفارس طارق وأحمد متعب ومحمد دسوقي وعماد فتحي وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة ومحمد مخلوف وأحمد عادل ميسي وهشام محمد وإسلام صالح وباسم مرسي وعبد الله مجدي وأحمد أمين أوفا وباولن فوافي وسعيد الونش.

وعقد عظيمة اجتماعا مطولا مع اللاعبين بمعسكر الفريق المغلق بالسويس ، وأكد المدير الفنى ثقته الكاملة فى قدرات اللاعبين على تقديم مباراة قوية أمام الأبيض اليوم وتحقيق الفوز .

وطالب عظيمة لاعبيه ببذل أقصى جهد ممكن خلال مباراة الزمالك اليوم خاصة أنها تقام أمام فريق قوى يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة مشيرا إلى أن التركيز والروح والحماس سيكون العامل الأساسى فى حسم مواجهة الليلة أمام أبناء القلعة البيضاء .

واستقر عظيمة على خوض مباراة الزمالك اليوم بتشكيل مكون من محمود حمدى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعى فارس طارق وأحمد مودى وأحمد صبيحة ومحمد الدسوقي وفى الوسط سعيد الونش وهشام محمد وعماد فتحى" محمد مخلوف " خلف الثلاثي عبدالله مجدى وباولن فوافى وباسم مرسي .

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة لقاء الزمالك والمقاصة في كأس مصر ، في تمام السابعة مساء اليوم، على ملعب السويس الجديد.

وكان الزمالك قد تأهل لدور الثمانية بعد الفوز على الإسماعيلي، بهدف دون رد، عن طريق نجمه المغربي أشرف بن شرقي.

ويسعى الزمالك خلال مبارته ضد المقاصة في كأس مصر لمواصلة مشواره في الكأس والصعود إلى نصف نهائي البطولةـ بعدما عزز صدارته للدوري الممتاز بالفوز على حساب أسوان.