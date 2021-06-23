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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يتوجه للإسكندرية لتفقد مشروعات حياة كريمة

وفد لجنة حقوق الإنسان
وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

انطلق منذ قليل وفد لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لتفقد مشروع بشاير الخير وحياة كريمة بمحافظة الإسكندرية وذلك في زيارة تستغرق يومين.

 

ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني اللواء محمد الشريف - محافظ الاسكندرية واللواء فهمى هيكل - قائد المنطقة الشمالية  واللواء  احمد العزازي - مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات علي أن يستمع لعرض لمراحل مشروع بشاير الخير بعيط العمل من حيث الأسر المستفيدة من المشروع وكذلك الخدمات المقدمة به.. يعقب العرض ، التوجه إلى المشروع  لتفقد المراحل  الجديدة بشاير الخير - غيط العنب .

 

وأوضح النائب طارق رضوان  رئيس لجنة حقوق الإنسان ، أن الزيارة تتضمن في اليوم  الثاني زيارة لمنطقة برج العرب لتفقد مشروعات حياة كريمة برفقة الدكتورة جاكلين عازر  - نائب محافظ الإسكندرية.

 

وأضاف " رضوان " أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، هي مبادرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، وتطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، من حق في الصحة والمسكن، والحياة الكريمة، وتوفير كافة الخدمات وتطوير البنية التحتية.

 

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان إلي أن مبادرة حياة كريمة تتميز بالتنوع ومراعاة البعد الاجتماعي لأهلنا في الريف المصري من تطوير شامل القرب والبنية التحتية من رصف طرق ومياه وصرف صحي، وصحة وتعليم ومراكز شباب وتحسين كامل لحياة المواطن في الخدمات والبنية التحتية، موضحا أن الحديث هنا عن مشروعات تبلغ 500 مليار جنيه لتطوير القرى، وهو مبلغ كبير لتحسين أوضاع 50 مليون مصري.

 

ويضم الوفد البرلماني كلاً من النائب طارق رضوان رئيس اللجنة ووكيلي  اللجنة النائب أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة والنواب أعضاء اللجنة نانسي نعيم ومارثا محروس ومحمد سلطان واحمد نشأت منصور عبد النعيم حامد.

وفد لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب مشروع بشاير الخير حياة كريمة محافظة الاسكندرية

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