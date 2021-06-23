ألمانيا في مهمة حسم التأهل أمام المجر في يورو 2020

تختتم مساء اليوم، الأربعاء، الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في كأس أوروبا “يورو 2020”، حيث ينتظر مشجعو منتخبات البطولة، تحديد الشكل النهائي لدور الـ16.

وتستضيف ألمانيا، المجر، في تمام التاسعة ليلًا، على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن منافسات المجموعة السادسة بالجولة الأخيرة.

ويضمن التعادل في مباراة ألمانيا والمجر، تأهل المنتخب الألماني إلى الأدوار الإقصائية وخروج المنتخب المجري من البطولة.



وعاد ماتش هوميلز وإيلكاي جوندوجان للتدريبات الجماعية أمس، الثلاثاء، لكن توماس مولر واصل التدريبات المنفردة في معسكر الفريق بمدينة هرتسوجن آوراخ، بسبب معاناته من مشكلة في الركبة.

ولا يتوقع أن يجازف المدير الفني يواخيم لوف بإشراك مولر في مباراة الغد، التي تعد حاسمة لفرصة المنتخب الألماني في التأهل إلى دور الستة عشر بالبطولة.

ويرجح أيضا غياب مولر في ظل جاهزية ليون جوريتسكا، زميله في بايرن ميونخ، واستعداده للعب مكانه في مباراة اليوم.

وأصبح هوميلز مدافع بوروسيا دورتموند جاهزا للعب بعد تعافيه من مشكلة في الركبة، كما تعافى إيلكاي جوندوجان من مشكلة في ربلة الساق (عضلة السمانة).

