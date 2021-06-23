عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ألمانيا في مهمة حسم التأهل أمام المجر في يورو 2020

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

تختتم مساء اليوم، الأربعاء، الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في كأس أوروبا “يورو 2020”، حيث ينتظر مشجعو منتخبات البطولة، تحديد الشكل النهائي لدور الـ16.

 

وتستضيف ألمانيا، المجر، في تمام التاسعة ليلًا، على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن منافسات المجموعة السادسة بالجولة الأخيرة.

 

ويضمن التعادل في مباراة ألمانيا والمجر، تأهل المنتخب الألماني إلى الأدوار الإقصائية وخروج المنتخب المجري من البطولة.


وعاد ماتش هوميلز وإيلكاي جوندوجان للتدريبات الجماعية أمس، الثلاثاء، لكن توماس مولر واصل التدريبات المنفردة في معسكر الفريق بمدينة هرتسوجن آوراخ، بسبب معاناته من مشكلة في الركبة.

ولا يتوقع أن يجازف المدير الفني يواخيم لوف بإشراك مولر في مباراة الغد، التي تعد حاسمة لفرصة المنتخب الألماني في التأهل إلى دور الستة عشر بالبطولة.

 

ويرجح أيضا غياب مولر في ظل جاهزية ليون جوريتسكا، زميله في بايرن ميونخ، واستعداده للعب مكانه في مباراة اليوم.

 

وأصبح هوميلز مدافع بوروسيا دورتموند جاهزا للعب بعد تعافيه من مشكلة في الركبة، كما تعافى إيلكاي جوندوجان من مشكلة في ربلة الساق (عضلة السمانة).
 

يورو 2020 بوروسيا دورتموند توماس مولر المنتخب الألماني جوندوجان بايرن ميونخ منتخب المجر

ترشيحاتنا

الكويت خط أحمر..رسالة تحذير شديدة اللهجة من الأمير نواف لـ نواب المعارضة

ألمانيا في مهمة حسم التأهل أمام المجر في يورو 2020

دعاء الستر من الفضيحة.. يحفظك من تقلبات الزمان

وزير الكهرباء : توفير المعدات لمنع انقطاع الخدمة في أبوحزام وحمردوم بنجع حمادي

حكاية سيارة محمود مرسي الـ "فيات" الشهيرة في هذا الفيلم | صور

أبرزها ممارسة أفعال مخلة..9 حالات لغلق المحلات فى قانون المحال العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قابلة للزيادة.. تفاصيل جديدة عن أسعار البنزين| تطبق أول يوليو

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

أبرزها ممارسة أفعال مخلة..9 حالات لغلق المحلات فى قانون المحال العامة

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 23-6-2021

توجيه الرئيس السيسي بالتعاون مع المؤسسات الدولية في تمويل التنمية يتصدر اهتمامات الصحف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

بعد الحكم عليها غيابيًا .. ماذا قالت حنين حسام لـ الرئيس السيسي؟

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ