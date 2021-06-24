عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية ويشيد بالمنظومة التعليمية

صدى البلد

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس الأربعاء، أوائل الشهادة الإعدادية وعدد من مديري المدارس، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة.


ووجه محافظ بورسعيد، التهنئة، خلال كلمته، لأوائل الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم 

 

وأكد محافظ بورسعيد أن التعليم من الملفات التي وضعها في مقدمة أولوياته منذ توليه مهام منصبه، كونه ملف أساسي لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بإعادة بناء الشخصية المصرية، لذلك تم التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، معربًا عن فخره بأن أوائل الشهادة الإعدادية ببورسعيد من المدارس الحكومية.

الغضبان: تعاون مع الشركات السياحية لتنشيط الحركة الداخلية بين بورسعيد والمحافظات

حصلت على المركز الأول: عائشة معتز محمد على، مدرسة القناة الإعدادية بنات، والمركز الثاني: مريم محمد حسنين، مدرسة القابوطي الإعدادية بنات، والثالث: بسمله زكريا فوزي، مدرسة الشهيد مصطفى خضر الإعدادية بنات، والرابع: بسمله ياسر محمد أحمد، مدرسة المشير الإعدادية بنات، والخامس: سماح سامح محمد محمد جودة، مدرسة التحرير الإعدادية بنات، والسادس: فاتن السيد ابو الفتوح، مدرسة الشهيد مصطفى خضر الإعدادية بنات، والسابع: فاطمة أيمن شفيق، مدرسة طلعت حرب الرسمية المتميزة، والثامن: مريم أحمد عبد الرحمن، مدرسة المشير الإعدادية بنات، والتاسع: مريم أحمد عبد المنعم صبحي، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، والعاشر: سما وائل فوزي محمد راضي، مدرسة القناة الإعدادية بنات، والحادي عشر: شريف محمد أحمد محمد على، مدرسة بورسعيد الرسمية للغات

IMG-20210623-WA0063
IMG-20210623-WA0063
IMG-20210623-WA0062
IMG-20210623-WA0062
IMG-20210623-WA0064
IMG-20210623-WA0064
IMG-20210623-WA0068
IMG-20210623-WA0068
IMG-20210623-WA0067
IMG-20210623-WA0067
IMG-20210623-WA0069
IMG-20210623-WA0069
IMG-20210623-WA0065
IMG-20210623-WA0065
IMG-20210623-WA0061
IMG-20210623-WA0061
IMG-20210623-WA0066
IMG-20210623-WA0066
IMG-20210623-WA0054
IMG-20210623-WA0054
IMG-20210623-WA0057
IMG-20210623-WA0057
IMG-20210623-WA0059
IMG-20210623-WA0059
IMG-20210623-WA0055
IMG-20210623-WA0055
IMG-20210623-WA0060
IMG-20210623-WA0060
IMG-20210623-WA0058
IMG-20210623-WA0058
IMG-20210623-WA0056
IMG-20210623-WA0056
IMG-20210623-WA0050
IMG-20210623-WA0050
IMG-20210623-WA0048
IMG-20210623-WA0048
IMG-20210623-WA0053
IMG-20210623-WA0053
IMG-20210623-WA0052
IMG-20210623-WA0052
IMG-20210623-WA0051
IMG-20210623-WA0051
IMG-20210623-WA0049
IMG-20210623-WA0049
IMG-20210623-WA0046
IMG-20210623-WA0046
IMG-20210623-WA0047
IMG-20210623-WA0047
IMG-20210623-WA0045
IMG-20210623-WA0045
محافظ بورسعيد الشهادة الإعدادية محمد حسن رئيس الجمهورية الدروس الخصوصية عبد الفتاح السيسي اللواء عادل الغضبان المنظومة التعليمية

ترشيحاتنا

أيمن عبد العزيز: في هذه الحالة ساسي يجدد عقده مع الزمالك ..فيديو

يصل القاهرة للحصول على مستحقاته.. آخر تطورات أزمة ساسي مع الزمالك.. فيديو

بتنظيم أندية وادي دجلة.. حصاد مباريات اليوم الثاني ببطولة CIB Finals 2021

اتحاد الكرة: سنطلب تقديم نهائي أفريقيا حال صعود الأهلي

بايدن يختار أرملة السناتور جون ماكين لتولي منصب هام

لدراسة أوجه التعاون المتبادل.. وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقي بنقيب المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة جديدة.. سقوط عشرات القتلى في ضربة جوية بـ إثيوبيا .. تفاصيل

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

بعد قنبلة الغندور .. 3 أسباب تقرب رمضان صبحي من الزمالك فى الصيف

استثناءات لـ هؤلاء.. قرار من الصحة لـ المسافرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكيك بـ جوز الهند والكراميل.. خطوة بخطوة

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة

فيديو

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

وزير الري يتفقد المشروعات التنموية في جنوب السودان.. فيديو وصور

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ