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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بوضع أفضل تصميم لتطوير سوق علي بحي الزهور

صدى البلد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة آليات البدء فى تطوير ورفع كفاءة سوق على بحى الزهور، ليصبح سوقا حضاريا على أعلى مستوى، يتماشى مع الطفرة الخدمية والتنموية على أرض بورسعيد وخطة القضاء على الأسواق العشوائية وتحويلها لأسواق حضارية من الطراز الأول.

 

جاء ذلك بحضور فوزى الوالى، رئيس حى الزهور، والمهندسة أمل الألفى، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة ، ومدير إدارة التعاون الإنتاجى ومستشار المحافظة للمساحة.

 

ووجه محافظ بورسعيد، بعمل دراسة ميدانية لسوق على، ووضع تصميم مبدئى لعملية تطوير السوق بما يتناسب مع طبيعة سوق على والمنطقة المحيطة، مشددا على ضرورة مراعاة وضع تصميم على أعلى مستوى ويحقق أهداف التطوير، ويأتى على نفس مستوى الأسواق المطورة فى حى العرب. 

 

وأشار إلى أن سوق على الجديد سينقسم إلى مكانين أحدهما خاص بالأسماك واللحوم ، والآخر خاص بالخضراوات والبقوليات، مكلفا رئيس حى الزهور بالبدء فى أعمال حصر السوق والبائعين، وسرعة البدء فى الأعمال ليتم التطوير فى أقرب وقت .

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وأكد "محافظ بورسعيد " أن بورسعيد شهدت طفرة كبرى فى مجال الأسواق الخدمية وتم القضاء على أهم البؤر العشوائية فى حى العرب ، وذلك من منطلق خطوات المحافظة نحو التنمية والتطوير الشامل للارتقاء بخدمات المواطنين ، لافتا أن حى الزهور والضواحى يشهد الفترة المقبلة تطوير فى أكثر  الأسواق عشوائية بما يحقق مظهر حضارى وخدمى لائق لأبناء المحافظة.

 

وفى سياق آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء  عن استمرار العمل في رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق المحيطة بالمصانع الواقعة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد  ،  والتى تعتبر من أهم الطرق التى تشهد أعمال تطوير حاليا نظرا لربطها عدة طرق محيطة بالمصانع داخل المنطقة الصناعية ، حيث يأتي ذلك في إطار استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق ببورسعيد ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.

 

وأكد محافظ بورسعيد أن الأعمال تشمل إعادة رصف الطرق ووضع الطبقة الأسفلتية وتجميل جانبى الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة. 

 

وأوضح أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت مزيدا من أعمال تطوير الطرق خاصة الطرق الواقعة فى مدخل بورسعيد بامتداد محور ٣٠ يونيو، لتحقيق السيولة المرورية  فى حركة السيارات، وذلك ضمن أعمال التطوير التى تمت بالطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية لتيسير الحركة من وإلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

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محافظ بورسعيد العشوائيات الأسواق العشوائية تطوير العشوائيات اللواء عادل الغضبان خدمات المواطنين

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