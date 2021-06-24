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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة أسوان توافق على ضوابط قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2021/2022

جانب من إجتماع القائم
جانب من إجتماع القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان

ترأس اليوم الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان مجلس شئون التعليم والطلاب رقم (89 ) وذلك بحضور عدد من عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشؤن التعليم والطلاب ومدير عام إدارة شؤن التعليم والطلاب.

وقد أفتتح الجلسة الدكتور أيمن عثمان بالترحيب بالحضور وتناول الاجتماع مناقشة سير امتحانات  الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/202، مؤكدا علي مناقشة العديد من الضوابط التي تنظم العملية التعليمية بمختلف الكليات.

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وأشار الدكتور أيمن عثمان إلي موافقة المجلس علي ضوابط قبول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من  ( المكفوفين. المعاقين.  الصم والبكم .طلاب الدمج ) للعام الجامعي 2022/2021،كما تمت الموافقة علي ضوابط قبول الطلاب الحاصلين علي البكالوريوس أو الليسانس بالتحاقهم بنظام الإنتساب العام بالكليات التي تتطبق هذا النظام وفقا للوائح الداخلية للعام الجامعي 2022/2021 .

وأضاف أيمن عثمان إلي أن المجلس وافق علي قواعد قبول طلاب وخريجي الثانوية العامة الذين لم يستكملوا إجراءات القيد خلال العام الماضي باستكمالها للعام الجامعي 2022/2021.

هذا بينما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لبعض لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة الثانوية الفندقية المتقدمة نظام 5 سنوات والتي تضم 12 لجنة بها 163 طالب وطالبة ، و أيضاً لجان مدرسة عبد الله الشرقاوى الثانوية الزخرفية والتى تضم 20 لجنة بها 269 طالب وطالبة، وقد رافقه خلالها الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم. 

حيث أطمئن محافظ أسوان على انتظام سير العملية الامتحانية والتي تستمر حتى الأول من يوليو المقبل ، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان ، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الاستباقية من التعقيم والتطهير والرش بالمدارس ، فضلاً عن بدء تشغيل سيارات مينى باص تابعة لمشروع النقل الداخلى التابع للمحافظة من أجل نقل المراقبين للجان الامتحانات نظراً لبعد المسافات وتأمين وصولهم قبل بدء الامتحانات بوقت كافى.

مشدداً على توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية داخل اللجان وفى استراحات المراقبين لمواجهة أجواء الطقس الحار وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالاستعداد الكامل لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة والذى سينطلق في 11 يوليو المقبل و حتى 5 أغسطس القادم بحيث يتم اتخاذ وإتباع نفس الإجراءات. 

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان جامعة اسوان الدكتور ايمن عثمان

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