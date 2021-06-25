الأحدث في الشرق الأوسط.. أسامة ربيع يتحدث عن كراكة مهاب مميش



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة بدأت في تحقيق الإيرادات في نفس يوم افتتاحها، وذلك أمر لا يحدث مطلقا.



وأوضح "أسامة ربيع" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن تطوير مجرى قناة السويس تطلب إنفاق 22 مليار جنيه وليس 64 مليار، مضيفا: القناة استردت المبلغ التي إنفقته خلال 3 أو 4 أشهر بالكثير.



وأضاف رئيس هيئة قناة السويس: أن الهيئة تتابع باقي الطريق والقنوات المنافسة لقناة السويس، مشددا على أنه حتى الآن لا يوجد طريق بديل أو منافس لقناة السويس، منوها إلى أن الهيئة قدمت تخفيضات تصل إلى 75% لسفن الساحل الشمالي الامريكي خلال أزمة كورونا.



وأشار إلى أن خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مر ما يقارب من 57 سفينة من الساحل الشمالي الامريكي نتيجة للتخفيضات، منوها إلى أن طريقة الحجز الخاصة بالقناة كانت عقيمة ومتأخرة ولكن نتيجة التطور التكنولوجي الذي حدث اصبح الحجز يتم في أسرع وقت، وكذلك الأمر بالنسبة لخدمات الدفع.



وأكد على أن كراكة مهاب مميش تعد أحدث كراكة متواجده في الشرق الأوسط، بطول يصل إلى 147 متر ونصف وتعمل في أعماق تتراوح من 8 إلى 35 متر، مسترسلا: كراكة مهاب مميش تستطيع أن تعمل في القاع الصخري.



ولفت إلى أن الهيئة تقوم بإختبار الكراكة على أرض الواقع الآن وذلك للتاأكد من صحة وقوة الكراكة، منوها إلى أن كراكة مهاب مميش ستنضم للعمل رسميا خلال 3 اسابيع.

وأشار إلى أن خطة توسيع قناة السويس كانت متواجدة في خطة 2023، وذلك من أجل تقليل المخاطر، موضحا: عند توسيع البحيرات المرة سيساهم في زيادة عدد السفن ليعبر 6 سفن خلال وقت واحد، مشددا على أن التوسعه ستقلل المخاطر وستبعث رسائل طمئنة للجميع.

وأكمل: الرئيس السيسي تسأل عن مدة خطة تطوير وتوسيع القناة وعندما علم بأنها ستحتاج إلى عامين و6 أشهر علق قائلا: "إحنا مش هنضغط عليك المرة دي".



وفى سياق متصل، صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم توقيع عقد الإتفاق المبدئي لإنهاء التفاوض الودي بين قناة السويس ومالك السفينة "ايفر جيفين"، والتي سبق وأن جنحت بالمجري الملاحي للقناة مارس الماضي في الترقيم 151 بمدخل مدينة السويس.



أضاف " ربيع"، أن نسبة التخفيض قريبة من المبلغ الأخير من قيمة الخسائر والذي أعلنته قناة السويس، قائلا إنه لم يبتعد عن 550 مليون دولار، مشيرا الي عقد مؤتمر صحفي لتوقيع الاتفاق النهائي، منتصف الأسبوع المقبل.



