عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب يلمح لإمكانية تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

صدى البلد

اكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن المجلس وقع بالفعل خصومات على فرجاني ساسي نجم الفريق خلال الفترة الماضية وتم خصمها من مستحقاته 

 

واضاف لبيب في تصريحات ل قناة “ ام بي سي مصر ” أن المجلس ينتظر وصول الاعب للقاهرة من أجل عقد جلسه معه لحسم كافه الامور المتعلقه ب الخصومات 

txt

هيثم فاروق يعلق على تجديد عقد زيزو مع الزمالك لمدة ٣ مواسم

وتابع أن المجلس يرحب ب ساسي كلاعب في الفريق خاصة في ظل عشق الجماهير له بالاضافه لمهاراته الرائعه التي تضيف للفريق 

 

وأكمل أن فرجاني مرتبط بعقد مع الزمالك يحفظ حقوق كلا الطرفين مشددا أن هناك جلسه ستعقد للحديث عن تلك الحقوق 

 

وأكمل أن ساسي لم يصل القاهرة مثلما أشيع خلال الفترة الماضية 

txt

الجميع يتحدث عن وجهته المقبلة .. الزمالك يحتفل بتجديد عقد زيزو لمدة ٣ مواسم

زيزو يجدد عقده مع الزمالك 

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب في تمديد عقد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي تمديد عقد زيزو عقب الجلسة التي جمعت إدارة النادي واللاعب.

وكان الزمالك قد نجح مؤخراً في تمديد عقد اللاعب محمود حمدي "الونش" في إطار سياسة اللجنة بالحفاظ على قوام الفريق.

 

والد زيزو : الزمالك يضيف للاعبين.. ونجلي مستمر بالنادي حتى الاعتزال

 

 

وجه مصطفى سيد والد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، عقب التجديد لنجله لمدة ثلاثة مواسم.

وأضاف والد اللاعب أن هذا المجلس عاشق للنادي، ويهمه مصلحة الزمالك ويعمل بإخلاص، وبذل جهد كبير حتى التجديد للاعب.

وأكد مصطفى سيد أن نادي الزمالك كبير، وشرف لأي لاعب التواجد داخل جدران القلعة البيضاء، والنادي أضاف الكثير لزيزو ولكافة اللاعبين.

وأشار والد اللاعب إلى أن زيزو سيظل دائما لاعبا بالزمالك ، الذي هو صاحب الفضل عليه وصنع اسمه ونجوميته، حتى الاعتزال.

وتمنى والد اللاعب أن يساهم نجله، مع زملائه بالفريق في التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر .

 

 

كارتيرون يصعد ثنائي الشباب للتدريب مع الفريق الأول

ينتظم الثنائي محمد حمدي مدافع فريق ٩٩ بالنادي، وأحمد محمود الظهير الأيمن لفريق ٢٠٠٣، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، في الخامسة عصر اليوم.

وتم تصعيد الثنائي بناء على قرار من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بعد متابعة الثنائي خلال الفترة الأخيرة.

ويهدف الجهاز الفني للفريق الأول، خلال الفترة الأخيرة لتصعيد عدد من اللاعبين المميزين بقطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول وذلك لاكتساب الخبرات والاعتماد عليهم.

الزمالك حسين لبيب فرجاني ساسي زيزو هيثم فاروق فرجاني محمود حمدي الونش

موضوعات متعلقة

حقيقة استجابة الدعاء بعد قراءة سورة يس وصلاة فجر الجمعة

إقرار 3 قوانين.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب بعد غد

ترشيحاتنا

مدرسة كندية مخيفة.. الأرض قبور لـ 700 شخص مجهولين

الجزائر.. رئيس أركان الجيش يدين التدخل الأجنبي في ليبيا

زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف..الغندور يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ ساسي

كوبا أمريكا 2020.. باراجواي تتأهل لربع النهائي بعد ثنائية تشيلي

الاتحاد الأوروبي يستبعد عقد قمة مع بوتين

كوبا أمريكا 2020 .. أوروجواي تحقق أول فوز أمام بوليفيا بثنائية نظيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة .. تعرف عليها

حسين لبيب يلمح لإمكانية تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

الحوثيون يقصفون خميس مشيط في السعودية بطائرة مفخخة

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

غير قادرة على التحرك.. تطور في حالة دلال عبد العزيز.. خاص

رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

فيديوجراف .. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

فيديوجراف..بعد الحكم على حنين حسام ..ما هو تطبيق لايكي المثير للجدل؟

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ