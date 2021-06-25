حسين لبيب يلمح لإمكانية تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

اكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن المجلس وقع بالفعل خصومات على فرجاني ساسي نجم الفريق خلال الفترة الماضية وتم خصمها من مستحقاته

واضاف لبيب في تصريحات ل قناة “ ام بي سي مصر ” أن المجلس ينتظر وصول الاعب للقاهرة من أجل عقد جلسه معه لحسم كافه الامور المتعلقه ب الخصومات

وتابع أن المجلس يرحب ب ساسي كلاعب في الفريق خاصة في ظل عشق الجماهير له بالاضافه لمهاراته الرائعه التي تضيف للفريق

وأكمل أن فرجاني مرتبط بعقد مع الزمالك يحفظ حقوق كلا الطرفين مشددا أن هناك جلسه ستعقد للحديث عن تلك الحقوق

وأكمل أن ساسي لم يصل القاهرة مثلما أشيع خلال الفترة الماضية

زيزو يجدد عقده مع الزمالك

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب في تمديد عقد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي تمديد عقد زيزو عقب الجلسة التي جمعت إدارة النادي واللاعب.

وكان الزمالك قد نجح مؤخراً في تمديد عقد اللاعب محمود حمدي "الونش" في إطار سياسة اللجنة بالحفاظ على قوام الفريق.

والد زيزو : الزمالك يضيف للاعبين.. ونجلي مستمر بالنادي حتى الاعتزال

وجه مصطفى سيد والد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، عقب التجديد لنجله لمدة ثلاثة مواسم.

وأضاف والد اللاعب أن هذا المجلس عاشق للنادي، ويهمه مصلحة الزمالك ويعمل بإخلاص، وبذل جهد كبير حتى التجديد للاعب.

وأكد مصطفى سيد أن نادي الزمالك كبير، وشرف لأي لاعب التواجد داخل جدران القلعة البيضاء، والنادي أضاف الكثير لزيزو ولكافة اللاعبين.

وأشار والد اللاعب إلى أن زيزو سيظل دائما لاعبا بالزمالك ، الذي هو صاحب الفضل عليه وصنع اسمه ونجوميته، حتى الاعتزال.

وتمنى والد اللاعب أن يساهم نجله، مع زملائه بالفريق في التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر .

كارتيرون يصعد ثنائي الشباب للتدريب مع الفريق الأول

ينتظم الثنائي محمد حمدي مدافع فريق ٩٩ بالنادي، وأحمد محمود الظهير الأيمن لفريق ٢٠٠٣، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، في الخامسة عصر اليوم.

وتم تصعيد الثنائي بناء على قرار من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بعد متابعة الثنائي خلال الفترة الأخيرة.

ويهدف الجهاز الفني للفريق الأول، خلال الفترة الأخيرة لتصعيد عدد من اللاعبين المميزين بقطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول وذلك لاكتساب الخبرات والاعتماد عليهم.