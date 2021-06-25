بايدن يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا عقب انهيار مبنى من 11 طابقًا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، بعد انهيار مبنى مكون من 11 طابقا في عاصمة الولاية مدينة ميامي.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن طلب مساعدة فيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن انهيار مبنى Surfside يوم أمس الخميس.

وأضاف: "إجراء الرئيس بايدن هذا يخوّل وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة للمحتاجين"، مبينا أن "تدابير الطوارئ المصرح بها بموجب الباب الخامس من قانون ستافورد، هي لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة ولتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في مقاطعة ميامي".

وشهدت مدينة ميامي الأمريكية بولاية فلوريدا انهيارا مفاجئا لمبنى ضخم أدى إلى مقتل شخص وفقدان 51 شخصا تحت الأنقاض.

وبحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي "، انهار المبنى السكني في ساعات متأخرة من الليل في ميامي، بولاية فلوريدا الأمريكية، وتوفي شخص في الحال، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 52 شخصا مفقودا تحت أنقاض العقار.