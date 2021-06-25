المتحف المصري الكبير نافذة تلاقي الحياة بالموت.. تفاصيل

قالت منة طاهر، منسق العلاقات الدولية بـ المتحف المصري الكبير، إن الدرج العظيم يضم موضوع الحياة بعد الموت، وتظهر من خلاله نقطة تلاقي المتحف بالأهرامات.



وأوضحت “منة طاهر” خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الزائر يمكن أن يرى الأهرامات من خلال النافذة الزجاجية المتواجدة بنهاية الدرج العظيم، مشيرة إلى أن المتحف يوفر للزائرين سبل التحرك من خلال توفير مسارات لذوي الإعاقة.



وأضافت منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، أن توزيع الآثار في القاعات سيتم وفقا لسيناريو العرض المتواجد داخل المتحف، مشيرة إلى أنه من فكرة اللوحات الاسترشادية بشكل كبير، والتي تعمل على مساعدة الزائر في الحركة.

وأردفت أن المتحف ينقسم إلى جزئين أحدهما خاص بقاعات العرض الرئيسية والدرج العظيم، والجزء الآخر يضم الجزء التجاري الخاص بالمتحف، موضحة أن الجزء التجاري سيضم مطاعم وكافيهات.

ولفتت إلى أن النباتات والأشجار المستخدمة في المتحف المصري الكبير تحاكي ما استخدمه المصري القديم، متابعة: الزائر سيشعر وكأنه يعيش داخل العصر المصري القديم.



واستطردت أن الدرج العظيم يضم موضوعات الهيئة الملكية علاقة الملك بالآلهة، من خلال تماثيل ثنائية أو ثلاثية، بالإضافة إلى أجزاء من العناصر المقدسة والتوابيت والحياة ما بعد الموت.



ولفت إلى أن المتحف ينقسم إلى 5 قاعات دائمة اثنين للملك توت عنخ آمون، و3 سيضمون باقي العصور تدريجيا، موضحة ان المتحف يتكون من 3 طوابق، وأيضا قاعتين مؤقتين يضمان قطع أثرية مختلفة.

وفي سياق متصل نجح فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، في إقامة التجربة الأولى لاختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لعملية نقل مركب خوفو الأولى.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أن هذه هي التجربة الأولى ضمن سلسلة من التجارب التي سوف يقوم بها فريق العمل الهندسي والأثري من المتحف بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار لضمان وصول المركب بأمان، مشيرًا إلى أن عملية النقل ستتم بواسطة العربة الذكية ذات التحكم عن بُعْد والتي تم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة بعد حمايتها وتأمينها أثناء التحرك.

وأضاف أن التجربة تهدف إلى اختبار كفاءة العربة وقدراتها على التحمل أثناء عملية السير على المحاور المختلفة للطرق صعودا وهبوطا، بالإضافة إلى معرفة مدى قدرتها على المناورة في المنحنيات وفروق الارتفاعات بالطرق وهي تحمل أوزانًا مماثلة لوزن المركب ونموذجًا للهيكل المعدني الواقي لها وبنفس الطول والعرض.

وأكد اللواء عاطف مفتاح أن التجربة أثبتت نجاحها؛ وقدرة وكفاءة العربة الذكية على إتمام عملية النقل بنجاح حيث تم الاطمئنان الكامل على توازن العربة، وسلامة وثبات الهيكل المعدني أثناء السير وعند المنحنيات مع كفاءة وسلامة الطرق.

وقال أنه تم فصل المركب عن مبنى المتحف الحالي وأصبح المركب والهيكل المعدني جزءاً واحداً تمهيداً لعملية النقل النهائية بعد الانتهاء من المتبقي من الاعمال الهندسية.

وأشار الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف، إلى أنه تم الانتهاء من تهيئة مركب خوفو الأولى للنقل مع إحكام تثبيت الهيكل المعدني حول جسم المركب لحمايتها والحفاظ عليها أثناء عملية النقل ،علما ً بأنه قد تم الانتهاء من جميع الاعمال الأثرية المرتبطة بفك الأجزاء البسيطة والتغليف والحماية.

وشارك فى التجربة فريق من ووزارة الداخلية لتنظيم وتيسير حركة المرور وتأمين التجربة، مما ساهم بشكل كبير في نجاحها.