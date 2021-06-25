افتتاح المرحلتين الإعدادية والثانوية بمدرسة سان جورج فى بورسعيد

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بـ بورسعيد، عن افتتاح المرحلتين الإعدادية لغات ، والثانوي العام بفرعيها العربي واللغات، وذلك بمدرسة سان جورج المتكاملة للغات التابعة لمدارس المطرانية بالمحافظة للعام الدراسي 2021-2022 م ..

جاء ذلك كإستجابة من المطرانية لمطالب أهالي بورسعيد من أولياء أمور الطلبة منذ سنوات ، بإفتتاح مرحلتي الإعدادية والثانوية بمدرسة سان جورج حتى تصبح مدرسة تبدأ من مرحلة بي بي كلاس وحتى مرحلة الثانوي العام

وأشارت المدرسة إلى أن باب التقديم للطلاب والطالبات الجدد للالتحاق بالمدرسة والتي تقع خلف الملعب الفرعي للنادي المصري ببورسعيد ، سيكون خلال شهري يوليو واغسطس ٢٠٢١ ، لحين استنفاذ جميع الأماكن المتاحة بالمرحلتين الإعدادية والثانوي " عربي ولغات."

وتابع البيان أن المطرانية تسعى إلى تقديم أفضل خدمة مجتمعية لأهالي بورسعيد من خلال تلك المدرسة ، إيمانا بدورها الوطني كإحدى مؤسسات المجتمع التي تسعي الي تطوير ورفع مستوي العملية التعليمية.

وأكدت المطرانية على وجود نخبة من أفضل المعلمين والمعلمات المتميزين في المرحلتين الإعدادية والثانوية " عربي ولغات "على السواء بمدرسة سان جورج ، والذين يتمتعون بخبرات سابقة في التدريس خاصة بأحدث استراتيجيات التعليم التي تعتمد على الفاعلية و تنمية التفكير والإبداع.

وعلى جانب متصل أكدت مدرسة سان جورج أن المدرسة ستكون معتمدة على كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمة العملية التعليمية بكافة جوانبها ، كما أنه سيكون اهتمام بشكل أساسي بتطوير الجانب الرياضي والبدني للطلاب والطالبات من خلال الالعاب الرياضية والملاعب الكبرى بالمدرسة ، ووجود برامج متكاملة لتنمية المواهب في كافة المجالات الموسيقية والعلمية والرسم والفنون المختلفة.