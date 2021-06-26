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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص.. موقف الزمالك من التعاقد مع عمرو جمال

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك موقف المفاوضات مع عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لـ طلائع الجيش، من أجل انضمامه خلال الفترة المقبلة للقلعه البيضاء.

واكد المصدر أن عمرو جمال ليس ضمن الأسماء المرشحة ، ولكن قد تم طرحه أكثر من مره من جانب الكابتن فاروق جعفر ولكن تم رفضه.

وشدد المصدر أن مسئولي اللجنه المعينة لإدارة نادي الزمالك لم تقوم بالتفاوض مع  مهاجم طلائع الجيش ولكن تم طرح اسمه فقط ولكنه ليس ضمن المرشحين.


ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة مصر المقاصة.

ومن المقرر أن يبدأ تجمع اللاعبين في الرابعة عصرا، على أن يخوض الفريق تدريباته في الخامسة مساءً.

وحرص محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه دعوة عشاء لزملائه بالفريق عقب نهاية المران مساء اليو من أجل الاحتفال بتمديد عقده مع النادي.

وأكد الونش  أن هذه الدعوة نابعة من الترابط القوي بين اللاعبين وبعضهم البعض في نادي الزمالك.

وحرص نجوم الزمالك على تلبية دعوة الونش بعد التدريبات، بأحد المطاعم داخل النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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