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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر 26 - 6 - 2021

صدى البلد

تراجعت  أسعار الذهب اليوم السبت في مصر 26-6-2021، بنحو 3 جنيهات لكل جرام؛ وذلك بعد ارتفاع الأسعار، تأثرا بالسوق العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وبحسب أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 662 جنيها.

وسجل أسعار الذهب اليوم السبت في مصر عيار 24 الأعلى فئة بين أعيرة الذهب نحو 884 جنيها.

ووصل أسعار الذهب اليوم السبت في مصر من عيار 21 الأشهر تداولا إلى قيمة 773 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم السبت في مصر من عيار 14 الأدنى فئة نحو 512 جنيها وفقا لما تم إعلانه عن أسعار الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا يوم الأربعاء الموافق 23-6-2021، مدعومة بتعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحاد (البنك المركزي) الأمريكي، بإبقاء أسعار الفائدة قرب صفر لبعض الوقت ليتراجع الدولار قرب أقل مستوى في أسبوع.

وسجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاع  في السوق الفورية بنسبة 2ر0 في المائة ليبلغ 46ر1782 دولار للأوقية.

سعر الذهب عالميا

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6168 جنيها وأوقية الذهب نحو 46ر1782 دولار وكيلو الذهب نحو 881.143 ألف جنيه.

الدمغة والمصنعية

وتختلف  أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ودائما ما ينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات التى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

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