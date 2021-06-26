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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" اليوم السبت .. والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم السبت 26 - 6 - 2021  مبارتين هامتين بدور الـ 16 لمنافسات بطولة أمم أوروبا يورو 2020.

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة
ويلز x الدنمارك – الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max

إيطاليا x النمسا – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max 

وفي سياقا آخر، كشفت تقارير صحفية أن منظمي بطولة يورو 2020 ، سيمنعون وضع زجاجات المشروبات الكحولية أمام اللاعبين المسلمين بشكل إجباري.

وحسب ما ذكرته صحيفة "تليجراف" البريطانية أنه مع بداية دور ثمن النهائي المقبل من يورو 2020 سيتم سؤال الفرق، المدربين واللاعبين قبل المؤتمر الصحفي إن كان هناك اعتراض على تواجد زجاجة المشروب بالمؤتمر الصحفي.

ولفت النجم الفرنسي بول بوجبا، الأنظار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أبعد زجاجة خمر من أمامه خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بمواجهة فرنسا وألمانيا في يورو 2020.

وقام بول بوجبا بإبعاد زجاجة خمر عنه، وهي أحد رعاة البطولة، وكذلك قبل انطلاق المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة التي جمعت بين منتخبي فرنسا وألمانيا، على ملعب "أليانز أرينا"، بمدينة "ميونخ" الألمانية.

والمعروف عن بول بوجبا أنه دائما ما يلتزم بتقاليد الدين الإسلامي، ويحرص على أداء مناسك العمرة كل عام تقريبا، ويلتزم بقراءة الفاتحة قبل بداية أي مباراة، والصيام في شهر “رمضان”.
 

أمم أوروبا يورو 2020 تليجراف مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة المسلمين يورو

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