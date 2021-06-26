زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

نشرت زوجة محمد أبوجبل، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورة لزوجها داخل أحد المستشفيات، قبل مباراة الفريق فى الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز أمام نادي مصر المقاصة.

ونشرت زوجة «أبوجبل» الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت علي الصورة قائلة :ربي يحفظه.

يذكر ان تكتم محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك على عرض خليجى تلقاه من أحد وكلاء اللاعبين خلال الفترة الماضية للرحيل عن القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وطلب أبوجبل من وكيل اللاعبين الذى أحضر له العرض عدم الإفصاح عنه فى الوقت الحالى خاصة أن الفريق الأبيض ينافس بقوة على لقبى بطولة الدورى والكأس .

ومن المنتظر أن يتم إرسال العرض الخليجي قبل نهاية الموسم الكروى الحالى لإدارة الزمالك حتى يتخذ قرارا برحيل أبوجبل من عدمه .

ويرغب أبوجبل فى خوض تجربة الاحتراف الخليجى لتأمين مستقبله خاصة أنه يحصل على مقابل مادى ليس كبيرا مقارنة بزملائه بجانب اعتماد كارتيرون فى المباريات الأخيرة على الحارس محمد عواد .

وتنازل عواد عن 2 مليون جنيه لسموحة نظير العودة لحراسة مرمى الزمالك مرة أخرى الموسم قبل الماضى .

وقاد أبوجبل الزمالك للتتويج بلقبى السوبر الأفريقى والسوبر المصري والتأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى قبل أن يعود لمقاعد البدلاء فى عهد البرتغالى باتشيكو .

علي الجانب الاخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة مصر المقاصة.

ومن المقرر أن يبدأ تجمع لاعبي الزمالك في الرابعة عصرا، على أن يخوض الفريق تدريباته في الخامسة مساءً.

واحتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" لاعبا الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الجمعة.

وقام لاعبو الزمالك بعمل ممر شرفي لزيزو والونش قبل انطلاق التدريبات ومصافحتهما بعد تجديد الثنائي للقلعة البيضاء.

وحرص محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه دعوة عشاء لزملائه بالفريق عقب نهاية المران مساء اليوم الجمعة من أجل الاحتفال بتمديد عقده مع النادي.

وأكد الونش أن هذه الدعوة نابعة من الترابط القوي بين اللاعبين وبعضهم البعض في نادي الزمالك.

وحرص نجوم الزمالك على تلبية دعوة الونش بعد التدريبات، بأحد المطاعم داخل النادي.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على خوض تدريبات فنية بالكرة خلال التدريبات مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات متنوعة بالكرة بجانب أداء بعض التدريبات البدنية تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة يوم الإثنين المقبل بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.