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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الليلة على ملعب السلام وي

عينه على العاشرة.. الأهلي في تحدي "صعب" أمام الترجي بأفضلية هدف شريف

صدى البلد

يستضيف فريق الأهلي نظيره الترجي التونسي على ستاد الأهلى والسلام في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة تأكيد التأهل للمباراة النهائية.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام الترجي على استاد "السلام وي" في القاهرة، مساء السبت، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة بشكل حصري على قنوات بي إن سبورتس، عبر قناتي "beIN Sports 1 HD Premium " و "beIN Sports HD 4".

ويعود الترجي للعب في القاهرة أمام مضيفه الأهلي بعد غياب 10 سنوات، عندما يلتقيان على ملعب الأهلي بالسلام، الذي يلعب عليه الفريق التونسي لأول مرة.

عقدة القاهرة

وسبق أن لعب الترجي مع الأهلي في مصر 10 مباريات، أقيمت على 3 ملاعب، هي القاهرة وبرج العرب والسويس الجديد.

 

ففي استاد القاهرة، خاض فريق باب سويقة 5 مباريات ضد الأهلي، الذي حقق الفوز مرتين وتعادل 3 مرات.

 

وكانت الأولى في إياب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا 1990، وتعادل الفريقان سلبيا، قبل أن يفوز الترجي بركلات الترجيح.

 

وفي ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2001، تعادل العملاقان دون أهداف أيضا، قبل أن يفوز الأهلي في دور مجموعات دوري الأبطال 2007 بنتيجة 3-0.

 

كما انتصر المارد الأحمر على الترجي، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2010، بنتيجة 2-1، قبل التعادل (1-1) في دور المجموعات للنسخة 2011.

 

تفوق في الإسكندرية

وعلى ملعب برج العرب، خاض الفريقان 4 مباريات، شهدت فوزا وحيدا للأهلي و3 تعادلات.

 

وبدأت هذه المواجهات في ذهاب نهائي دوري الأبطال 2012، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، قبل أن يصطدم الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي نفس البطولة، عام 2017، ليتعادلا 2-2.

 

كما لعبا مرتين على نفس الملعب في نسخة 2018، بدور المجموعات وتعادلا دون أهداف، وفي ذهاب النهائي فاز الأهلي 3-1.

 

وفي استاد السويس الجديد خاض الكبيران مواجهة واحدة، كانت في دور مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية، عام 2015، وشهدت انتصار المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

واختتم  بيتسو موسيماني، فقرات مران الأهلي بتقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين وسط حماس وتركيز من الجميع.

 

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة وصعبة مساء غد السبت، أمام فريق الترجي التونسي، على استاد الأهلي we السلام، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز بنتيجة المباراة لحسم التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة، بعد أن حقق الفوز على الترجي بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية الأسبوع الماضي.

 

الإجتماع الفني للمباراة:

ويخوض الأهلي مباراة إياب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي غدا السبت، مرتديا زيه التقليدي، فيما يرتدي الترجي الزي الثاني وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة، الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة.

 

وحضر الاجتماع الفني، سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي، ورأفت إبراهيم ووائل محمد ومحمد أسامة إداريو الفريق، والدكتور عمرو محب المترجم، وحضر من الترجي رياض بن نور مدير الكرة، ودريدي خميس إداري، ومعز بوراوي، ممثل اتحاد الكرة التونسية وطاقم التحكيم، ومصطفى طنطاوي المنسق الإعلامي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم«كاف».

 

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأزرق السماوي، بينما يرتدي فريق الترجي الزي الثاني المكون من الطاقم الأزرق، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

 

وناقش الحضور كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، وتم الاتفاق على وصول الفريقين قبل موعد المباراة بساعة ونصف.

 

ويلتقي الأهلي مع الترجي في التاسعة مساء غد السبت على استاد الأهلي we السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف دون رد في جولة الذهاب بتونس، ويسعى الفريق لحسم تأهله إلى نهائي دوري الأبطال خلال مواجهة الترجي التي تقام في القاهرة.

 

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