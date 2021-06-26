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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماركة عالمية و أسعار خيالية.. تعرف على تكلفة إطلالات درة

درة
درة

تحرص الفنانة التونسية  درة زروق، دائما، على مشاركة متابعيها و جمهورها أبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها سواء في المناسبات الخاصة أو جلسات التصوير التي تخضع لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام.

 

أسعار إطلالات درة 

 

ولفتت الفنانة  درة الأنظار خلال الأيام الماضية بإطلالات راقية وفخمة من أختيار الإستايلست يمني مصطفي، حيث ظهرت بكارديجان باللون الأصفر من دار الأزياء العالمية فيندي و بلغ سعره 2350 دولار أمريكي.

 

ونسقت الفنانة  درة مع هذه الإطلالة حقيبة يد كبيرة الحجم بنفس اللون وقد بلغ سعرها 6000 دولار أمريكي، و تزينت بمجموعة من الإكسسوارات القيمة التي  مظهرا جذابا.

 

تألقت درة بإطلالة أخرى مرتدية جمبسوت باللون اللبني الذي يتصدر احدث صيحات الموضة، و أكملت إطلالتها بحقيبة يد كبيرة الحجم بنفس اللون ايضا ومن دار الأزياء العالمية Fendi ووصل سعرها 3290 دولار أمريكي.

 

يشار إلى أن درة تصور هذه الأيام مشاهدها في فيلم "الكاهن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.


وشاركت درة في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.


نفت النجمة التونسية درة ، الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول حملها، من زوجها هاني سعد، مشيرة إلى أنه أمر خاص جدا ولا يحق لأحد التكهن به أو التدخل فيه.

 

وقالت درة في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنها فوجئت بانتشار بعض الاخبار التي تشير إلى حملها وهو أمر غير حقيقي بالمرة.

 

واستطاعت درة على مدار 13 سنة منذ حضورها إلى مصر والمشاركة فى الأعمال الفنية، أن تفرض نفسها كواحدة من الفنانات اللاتى خلقن لأنفسهن شكلا مختلفا على الساحة الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما، وحظيت بمشوار تصاعدى خلال الأدوار التى قدمتها حتى وصلت إلى البطولة المطلقة والتى قدمتها في مسلسلى "الشارع اللى ورانا" عام 2018، و"بلا دليل" عام 2019.

 

بدأت درة مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها في فيلم "هي فوضى" إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما المصرية إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم الحب كدا"، وفى العام التالى قدمت البطولة النسائية أيضاً أمام هانى سلامة في فيلم "الأولة في الغرام"، وبعدها توالت الأفلام التي قدمتها.


ومن أبرز الأفلام التي قدمتها درة بعد ذلك "كلاشنكوف" مع محمد رجب وغادة عادل، وسامى أكسيد الكربون" مع هانى رمزى، و"تيك تيك بوم" مع محمد سعد، و"مصور قتيل" مع إياد نصار، و"بابا" مع أحمد السقا، وخاضت البطولة المطلقة في السينما من خلال فيلم "المعدية"، إضافة إلى مشاركتها في أفلام "كدبة كل يوم" و"الباب يفوت أمل" و"مولانا" و"عنتر بن بن بن بن شداد" مع محمد هنيدى وغيرها من الأفلام.

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