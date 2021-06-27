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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 27/6/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأبراج
الأبراج

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الاحد 27 يونيو 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 26-6-2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

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توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 26 يونيو إلى 2 يوليو

  :برج الحمل


مهنياً: يعلن الفلك عن فترة خلاّقة وايجابية من الأعمال والنجاحات والعلاقات الجيدة بالمحيط

عاطفياً: العراقيل التي يحاول الشريك وضعها في طريقك تشكل لديك حافزاً لتتقدم بشكل أكبر في مجالك العاطفي

صحياً: أمر ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقرّبين منك به فتريح نفسك نوعاً ما

 

برج الثور:


مهنياً: يتحدث الفلك عن فرصة آتية إليك عبر بعض الزملاء في العمل

عاطفياً: سارع إلى الاعتذار إلى الشريك فأنت حكمت عليه جزافاً بعدما بات الشك والوسواس هاجسك وسوء الظن رفيقك

صحياً: لا تدع الأفكار المتشائمة تسيطر عليك نتيجة مرض مفاجئ، المشي هو أفضل الحلول للترويح عن النفس

 

برج الجوزاء:


مهنياً: القمر  يوفر فرصاً مالية للبدء بمشروع جديد ويرطّب الأجواء ويعد بآفاق جديدة

عاطفياً: كثيرون يرتبطون أو يعقدون خطبتهم أو زواجهم او يفرحون بزواج يتم في العائلة

صحياً: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصاً على الصعيد الرياضي


 

برج السرطان:


مهنياً: يدعوك إلى الانتشار والانفتاح على الأفكار الجديدة والمجتمعات الغريبة عنك

عاطفياً: إنه يوم هادىء عموماً ويكون ملائماً للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبة

صحياً: السير في مخطط ترفيهي يبقي الأجواء جميلة ويخفّف من ضغوط العمل


 

برج الاسد:


مهنياً:  نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى في حياتك المهنية حاول ان تستفيد من اخطاء الماضي للنجاح فى المستقبل

عاطفياً: أي نتيجة إيجابية تحصل عليها تجرّ خلفها عدة إيجابيات، وأي حدث ملائم لمتطلباتك يحمل معه أحداثاً أكثر ملاءمة

صحياً: تقرر الانطلاق في رحلة العمر والقيام بجولة حول العالم للترفيه والتخفيف من الضغوط
 

برج العذراء:


مهنياً: يحدث ما لم تكن تتوقعه، ويربك شؤونك المهنية، فالمرء لا يعرف ما يخبئه له القدر، ولا يكون على استعداد لمواجهة كل طارئ

عاطفياً: إذا أردت الزواج فهنيئاً لك شرط اختيار الوقت المناسب والشريك المناسب

صحياً: لا تكثر من الصراخ في وجه من تقابله، ما يرفع ضغطك ويزيد من عصبيتك


 

:برج الميزان


    مهنياً:  يبّدد الفلك المخاوف، وتحصل ابتداءً من اليوم على تطمين الحظ يكون داعما لك

عاطفياً: إذا كنت تعمل مع الحبيب في وظيفة مشتركة قد تحقّقان عملاً ناجحاً

صحياً: القلق الدائم ليلاً يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من عدم التركيز والترنح نهاراً


 

برج العقرب:


  مهنياً: القمر  يحمل معه فرصاً استثنائية لدراسة أوسفر جديد يبدو مناسباً

عاطفياً: لن يعرقل شيء الخطوات العاطفية وتركّز على علاقات شخصية تحصل في مجال العمل

صحياً: انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة

 

برج القوس:  

                        
مهنياً:  يتحدث الفلك عن فرص جديدة تتلقاها وتكون المحرّك الرئيس في عملك

عاطفياً: حان الأوان للاهتمام بمظهرك الخارجي والانفتاح على محيطك، فتنال إعجاب الشريك وتلفت أنظاره

صحياً: مهما يبلغ حجم المشاغل اليومية، يبقَ أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة

 

برج الجدي


مهنياً:  يسلط الفلك  الضوء على قضية شراكة ماالية ، أو يثير مسألة قانونية ونزاعاً عابراً

عاطفياً: الفكرة التي تكوّنت عند الشريك قد تدفعه إلى القيام بخطوات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور

صحياً: التخفيف قدر المستطاع من ساعات العمل، ومضاعفة ممارسة الرياضة قرار صائب
 

برج الدلو:


مهنياً: القمر  يحمل إليك لقاءات عديدة يشكّل بعضها مفاجأة لك، فكن جاهزاً لمتغيرات أكثر تنوعاً

عاطفياً: يلقي هذا اليوم الضوء على قضية زواج أو شراكة أو خطبة وارتباط ويجعلها من الأولويات

صحياً: حاول تجنّب المغامرات الخطرة، لأن لها انعكاسات على صحتك

 

برج الحوت:   

    
مهنياً:   فكّر جيدًا قبل الإقدام على أي قرار أو عمل اليوم، قد تبدو مزاجياً متأفّفًاً، فانتبه من بعض الأعداء

عاطفياً: لن يخيّب الحبيب آمالك، لكنّك قد تصطدم بانفعالاته الشديدة وتتفهم الأمور وتستوعبها

صحياً: تبادر إلى تنظيم مشروع ترفيهي في أحضان الطبيعة يتضمن السير مسافات طويلة وتسلق بعض المرتفعات

توقعات الأبراج حظك اليوم مهنيا وعاطفيا وصحيا حظك لهذا اليوم الأحد 27 6 2021

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