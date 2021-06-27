أحدث الإصدارات.. بورشه 911 GTS موديل 2022 تخرج بإبداع جديد| صور

تواصل صانعة السيارات الألمانية العريقة بورشه، تقديم إبداعاتها عبر باقة من الطرازات القوية، حيث ظهرت النسخة بورشه 911 GTS موديل 2022، بإطلالة خاطفة للأنظار، تجعلها تقع في منافسة شرسة بين قرينتها بورشة كاريرا S، و التي دعمت بالعديد من القدرات القوية، كما هو الحال للنسخة الجديدة صاحبة هذا الموضوع.

الهيكل الخارجي لـ بورشه 911 GTS موديل 2022

جاءت السيارة بورشه 911 GTS موديل 2022 ، مع اطلالة الكوبيه، و النسخة كونفيرتابل، و النسخة GTS تارجا، حيث اعتمد على فلسلفة المصابيح البيضاوية، و التي تشتهر بها إصدارات بورشه، مع انسيابية غطاء المحرك، بالإضافة إلى العجلات الرياضية، و التي ترتكز على جنوط معدنية أنيقة متعددة الأضلاع، بالإضافة إلى منظومة العاد ثنائي الأداء، مع مصابيح خلفية متصلة ذات تصميم نحيف للغاية.

مواصفات السيارة بورشه 911 GTS موديل 2022

زودت السيارة بورشه 911 GTS موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي مزدوج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 473 حصان، و عزم أقصى للدوران يقدر بـ 570 نيوتن/متر، مما يمنحها الأفضلية بمقار 20 نيوتن/متر عن النسخة كاريرا S، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات طراز PDK.

و من خلال تلك الإمكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.3 ثانية فقط، و تقدم السيارة أيضا عبر منظومة الدفع الخلفي و الكلي للعجلات.

أسعار السيارة بورشه 911 GTS موديل 2022

تبدأ أسعار الفئة الأولى من النسخة بورشه 911 GTS موديل 2022 بقيمة قدرها 138.050 دولار أمريكي، بينما تأتي الفئة الثانية بسعر 150.850 دولار، و تأتي الفئة الثالثة بقيمة قدرها 158.150 دولار أمريكي.