لميس الحديدي: فستان طالبة جامعة طنطا مكنش محزق ولا ملزق

واقعة فتاة الفستان

قالت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقا على واقعة الطالبة حبيبة طارق المشهورة إعلامياً بـ فتاة الفستان إنها الفتاة كانت لابسة فستان بسيط، وهي حرة في ارتداء ما تشاء.

وأضافت لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون": “رغم بساطة فستانها وكان شكلها زي القمر لكن فيه ناس قررت تنكد عليها، وسمعت كلام مش طبيعي”.

وتابعت لميس الحديدي: "فيه إيه ؟، البنت لابسة فستان، المفروض تلبس إيه؟، الأساس في زي الفتيات هو الفستان، والبنطلونات حديثة عهد.. ماله الفستان؟ مافهيوش أي حاجة، مكنش محزق ولا ملزق".

ووجهت لميس الحديدي الشكر لرئيس جامعة طنطا، قائلة: "تحرك سريعا عبر نشر الفتاة لقصتها، وقرر إحالة شكواها للتحقيق العاجل بالنيابة العامة، وده لازم نشكره عليه لأن الجامعة لايمكن أن تقبل هذا الأمر".

وتابعت: "البنت تلبس مايوه أو نقاب أو حجاب أو اي حاجة دي قضية شخصية ولايمكن أن نسمح لهذا المجتمع أن يكون وصي على لبسنا ولبس البنات إرحمونا بقى من قصة كنتي لابسة إيه؟ عشان يتحرشوا بيكي".

وأبدت لميس الحديدي تعجبها من بعض التعليقات على الفتاة من قبل سيدات قائلة: "عجيب اوي بنت تنتقد لبس الفتاة والسؤال للمنتقدات إنتي هتربي إبنك على إيه؟ بتصرفاتك دي إنتي بتربي إبنك على التحرش! .