13 معملا للحاسب الآلي.. "صدى البلد" داخل مركز الاختبارات الإلكترونية فى جامعة بنها.. شاهد

يعد مركز الاختبارات الإلكترونية فى جامعة بنها، أحد الصروح التعليمية فى مجال الاختبارات الطلابية حيث أعطت جامعة بنها اهتماما كبيرا بإنشاء مركز الاحتبارات الإلكترونية ليكون نموذج يحتذى به على مستوى الجامعات وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات الإلكترونية بكافة الجامعات والمعاهد المصرية.. صدى البلد تستعرض فى تقريرها التالى امكانيات وخطوات إنشاء مركز الاختبارات الالكترونية بجامعة بنها.

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وحرصت إدارة جامعة بنها على الإنتهاء من تجهيز المركز على أعلى مستوى وتشغيله والاستفادة من الاختبارات الإلكترونية كبديل للاختبارات الورقية التقليدية باعتبارها إحدى الوسائل الحديثة لقياس وتقييم مخرجات العملية التعليمية مما يسهم في تطوير العملية التعليمية وفقا لخطة وزارة التعليم العالي ويتوافق ذلك مع الخطط الاستراتيجية للدولة فى هذا الشأن.



ويتمتع مركز الاختبارات الالكترونية فى جامعة بنها بإمكانيات هائلة سوف تعمل على تحقيق أهدافه الرامية إلى تطوير وتحديث برنامج الامتحانات والخوادم الخاصة بها بما يتوافق مع أعداد الطلاب وتنظيم وعقد الامتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية بكليات الجامعة (القطاع الصحي كأسبقية أولى)، إضافة إلى تأهيل الكادر الإداري والفني بما يستجد من تحديث وتطوير على الأنظمة وتكوين بنوك للأسئلة.



من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة ان جامعة بنها أعطت أولوية قصوى لانشاء مركز الاختبارات الالكترونية ليواكب التحول الرقمي للمجتمع الجامعي الجديد والتحول إلى الجامعات الذكية ، مشيرا الى ان توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بالتوسع فى إنشاء المراكز الالكترونية لكل الجامعات الحكومية بتحويل الامتحانات للشكل الإلكتروني وتطوير طريقة القياس والتقييم للطلاب لتواكب التحول الرقمي الذي يشهده العالم في كافة القطاعات مشيرا الى أنه تم تجهيز المركز على أعلى مستوى من التجهيزات والبنية التحتية، والأجهزة والتقنيات الحديثة للتحول الرقمي.



واضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ان مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة، يحتوي على 13 معمل للحاسب الآلي بسعة 650 جهاز ومعملين مخصصين للعزل وغرفة تحكم رئيسية تحتوى على أجهزة الخوادم ومراقبة الكاميرات ووحدة UPS، كما أن المركز مزود بعدد 23 كاميرا مراقبة وإنترنت فائق السرعة وتم تنصيب نظام MCKL لإدارة الاختبارات الإلكترونية وهو نظام أتاحه المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى معمل خاص لتعامل أعضاء هيئة التدريس مع نظام الاختبارات.



واشار الدكتور محمد عبدالفتاح المدير التنفيذي للمركز أن مركز الاختبارات الإلكترونية قام بعقد أول اختبار تجريبي لطلاب كلية الطب البيطري وعقد اختبار منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية العلاج الطبيعي لعدد 9 مقررات لنحو 1000 طالبًا واختبار منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية التمريض لعد 8 مقررات بإجمالي 900 طالبًا، كما تم عقد أول اختبار رسمي على نظام للفصل الاختبارات الدراسي الأول لطلاب كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي لعدد 8 مقررات، فيما يتم الآن عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لكل من: (كلية التمريض – كلية العلاج الطبيعي – كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (برنامج المعلوماتية الطبية المستوى الأول).

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