اليوم .. افتتاح مشروع تطوير ملاعب جامعة بنها.. صور

يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بجامعة بنها، يرافقه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بجامعة بنها ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس اليوم السبت مشروع تطوير وتأهيل ملاعب جامعة بنها الجديدة بكفر سعد.

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كانت جامعة بنها قد اعلنت الانتهاء من استعداداتها لافتتاح مشروع ملاعب كلية التربية الرياضية ونادي أعضاء هيئة التدريس ، وذلك اليوم على هامش تنظيم المهرجان الرياضي الذي تنظمه الجامعة ، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والشباب والرياضة ، ومحافظ القليوبية ، والقائم بأعمال رئيس الجامعة ، ونواب رئيس جامعة بنها ، وعمداء الكليات.



ويقام مشروع ملاعب جامعة بنها ونادى اعضاء هيئة التدريس على مساحة ١٦٥٠٠ م٢ ، ويضم مجموعة من الملاعب شاملة البنية التحتية الخاصة بها حيث تم إعادة تأهيل الموقع العام ، والملاعب والمبنى الإداري.



ويهدف المشروع الى خدمة الأنشطة التعليمية والطلابية بالجامعة وكلياتها ، وتنظيم المهرجان واللقاءات الشبابية التى يتم تنظيمها ، بالاضافة الى خدمة أهالى وشباب محافظة القليوبية.

من ناحية اخري أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها قرارا بتكليف الدكتور كرم عبدالغنى عبدالرحمن وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى لشئون الدراسات العليا والبحوث بتسيير أعمال عمادة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجانب عمله.



من جانبها وجه الدكتور "الجيزاوى" الشكر للدكتورة هالة حلمي زايد عميد الكلية السابق على ما قدمته للكلية طوال فترة عمادتها للكلية والتي استمرت فترتين متتاليتين.



وأعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن الجامعة تحافظ على ترتيبها بين جامعات العالم، حيث احتلت الترتيب 201–250 من بين 475 جامعة عالمياً تم تصنيفهم في هذا الإصدار بزيادة 61 جامعة عن الإصدار السابق، كما تأتي الجامعة بالمجموعة الخامسة على مستوى 15 جامعة مصرية ظهرت بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2021، وذلك للعام الثاني على التوالي.



وأوضح الجيزاوى أن هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية لمؤسسات التعليم العالي والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا، حيث يصنف هذا الإصدار الجامعات عالميا التي يبلغ عمرها ٥٠ عام او اقل وان تصنيف التايمز البريطاني يعتمد على 5 معايير تشتمل 13 مؤشر وهي الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها بالإضافة إلى البيئة التعليمية و نتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات بمشاركة 20000 باحث وعالم.



وأضاف أنه يتم حساب عدد شهادات الدكتوراة الممنوحة من قبل الجامعة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء الهيئة التدريسية وكذا تنوع التخصصات في الجامعة ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة ونسبة طلبة الدراسات العليا إلى طلبة البكالوريوس التي تعكس نشاط البيئة البحثية في الجامعة ودخل وميزانية الجامعة.



كما افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها معمل الأدلة الرقمية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي رافقه خلالها الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وخلال الافتتاح وجه القائم بأعمال رئيس جامعة بنها بأن يكون معمل الأدلة الرقمية ليس فقط معمل اكاديمي بل يكون خدمي يقدم خدماته للمجتمع المدني حتى يتم التوسع فيه وإنشاء مراكز تميز ومعامل أخرى تستخدم في المعمل الأكاديمي وخدمة المجتمع المحيط به.



وأشار الجيزاوى إلى أن المعمل يعتبر هو الأول من نوعه علي مستوى الجامعات المصرية، ويستوعب 20 طالبا في نفس الوقت، بالإضافة إلى أن المعمل يوفر التدريب العملي والتطبيقي لحوالي 10 مقررات داخل البرنامج.

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